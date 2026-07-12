Będą kary za samą możliwość wyłączenia limitu prędkości hulajnóg

Hulajnogi elektryczne to świetny sposób na przemieszczanie się, zwłaszcza w miastach. Zachowujemy osobisty środek transportu, który niemal nie generuje korków, jest przyjazny dla środowiska i zajmuje bardzo mało miejsca na parkingu. A jednocześnie stały się one prawdziwą zmorą dla pieszych na chodnikach i znacznie zwiększyły odsetek wypadków komunikacyjnych z najmłodszymi. Ministerstwo Infrastruktury zamierza wprowadzić nowe regulacje, których celem jest zmniejszenie zagrożeń.

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Wiele hulajnóg zniknie ze sklepów

Dotychczasowe regulacje były... niezbyt skuteczne. Ograniczenie do 20 km/h w sytuacji, kiedy limiter można zdjąć aplikacją lub kombinacją klawiszy i tak samo łatwo go przywrócić było tylko teoretyczne. Z tego też powodu sklepy sprzedające hulajnogi, w których możliwe będzie zdjęcie tego ograniczenia, będą podlegały karze administracyjnej.

Oznacza to, że wiele popularnych urządzeń po wejściu przepisów w życie bezpowrotnie zniknie z polskiego rynku. Jeśli więc chcesz kupić hulajnogę z... potencjałem, to warto się pośpieszyć, bo wkrótce może to przestać być możliwe. A jeśli już będziesz taką miał, to lepiej z potencjału nie korzystaj. A to dlatego, że samo zdjęcie blokady, nawet na chwilę i bez przekraczania mocy będzie nielegalne.

Za kontrolę towarów w sklepach ma odpowiadać Transportowy Dozór Techniczny (TDT), który przy okazji ma kontrolować parametry sprzedawanych hulajnóg i rowerów elektrycznych, w tym to, czy nie są one przekroczone.

Za kontrolę urządzeń, która są już w użytku ma natomiast odpowiadać straż miejska, która ma dostać narzędzia do kontroli maksymalnej prędkości, ale też mocy pojazdów. Akcje, jak ta policji sprzed kilku miesięcy będą więc codziennością. Dodatkowo hulajnogi współdzielone będzie można zostawić jedynie na wyznaczonej strefie parkingowej, a nie w dowolnym miejscu, jak dzieje się to teraz.