Xiaomi pokazało SUV-a. Ma do 1500 km zasięgu

Xiaomi zaprezentowało nowy samochód. To SUV z serii Sky Nomad o oznaczeniu kodowym N90. Prawdopodobnie zadebiutuje pod koniec lipca jako Xiaomi YU9. Jest to model pod wieloma względami również wyjątkowy, co absurdalny.

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Nowy SUV Xiaomi

Przede wszystkim jest to samochód o długości 5,3 metra. Jego rozstaw osi to aż 3,1 metra. Po co tak ogromne gabaryty? Ponieważ SUV ma aż trzy rzędy siedzeń, dzięki czemu może się nim przemieszczać nawet 7 osób.

Xiaomi nie potwierdziło pojemności akumulatora, ale według różnych źródeł ma on mieć 70-80 kWh, co przełoży się na około 300 mil zasięgu (według chińskiej normy CLTC), czyli mniej więcej 480 km. Jednak w połączeniu z 1,5-litrowym silnikiem zasięg wydłuża się aż do 1500 km.

Najbardziej widowiskowy element to dach. W jednej z wersji wyposażenia ma mieć rozsuwany, podnoszony moduł, który po rozłożeniu tworzy coś w rodzaju wbudowanego namiotu/loftu. W ten sposób tylna część auta zmienia się w dwupoziomową przestrzeń sypialno‑rekreacyjną, pozwalając wygodnie stać lub spać nad kabiną.

W przeciekach mowa też o funkcjach typowo „kempingowych”: V2L i zewnętrznych gniazdkach do zasilania sprzętów na campingu (oświetlenie, płyty indukcyjne, elektronika).