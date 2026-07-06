Motoryzacja

Czy przejęto kontrolę nad autobusem w Warszawie? MZA zabiera głos

W ubiegłym roku dość głośno zrobiło się o tym, że Chińczycy mogą zdalnie przejąć zdalną kontrolę nad częścią Warszawskich autobusów. I właśnie to część osób próbuje powiązać z wypadkiem, który miał miejsce w niedzielę w Warszawie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:52
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Czy przejęto kontrolę nad autobusem w Warszawie? MZA zabiera głos
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Przyznam, że mi również taka myśl przeszła przez głowę: awaria układów hamulcowego i kierowniczego, która nastąpiła w jednym momencie, brzmi podejrzanie. Natomiast raporty jeszcze w ubiegłym roku przestrzegały, że w chińskich autobusach zastosowano mechanizmy, które pozwalają na przejęcie kontroli nad pojazdem i zdalne ich zatrzymanie. A skoro zatrzymanie, to czemu miałoby nie pozwolić odłączyć poszczególne układy pojazdu? 

Dalsza część tekstu pod wideo
Tani projektor z Androidem

MZA wyjaśnia, czemu to nie mogli być Chińczycy

To bardzo proste: ponieważ autobus, który staranował inne pojazdy i ostatecznie zjechał do przejścia podziemnego, gdzie utknął... nie jest chińskim pojazdem. Do incydentu doszło z udziałem autobusu Solaris, co widać zarówno na fotografiach ze zdarzenia, jak i wynika z oświadczenia wydanego przez Miejskie Zakłady Autobusowe. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Hulajnoga elektryczna SEGWAY Ninebot F3 Pro D 70km 1200W Amortyzacja 10" Czarny
Hulajnoga elektryczna SEGWAY Ninebot F3 Pro D 70km 1200W Amortyzacja 10" Czarny
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Hulajnoga dla dzieci SPOKEY Hopi Niebieski
Hulajnoga dla dzieci SPOKEY Hopi Niebieski
-26.99 zł
135.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 109 zł
Hulajnoga dla dzieci SUN BABY Flash 3w1 Różowy
Hulajnoga dla dzieci SUN BABY Flash 3w1 Różowy
-23.99 zł
219.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 196 zł
Advertisement

Pojazdy te są nie tylko montowane, ale i projektowane w Polsce, o czym wiedzę mam z pierwszej ręki, chociaż ze strony kogoś, kto nie jest upoważniony do udzielania informacji mediom. I chociaż obecnie trwa śledztwo, które skupia się na próbie ustalenia przyczyn awarii pojazdu, to nie ma to nic wspólnego z chińskimi autobusami. 

Tani projektor z Androidem

Co więcej, zdalne przejęcie kontroli nad rzeczonym autobusem ma nie być możliwe. Czy to oznacza więc, że na pewno nie był to sabotaż? Tego nie powiedziałem. Musimy poczekać na wyniki śledztwa. 

Image
telepolis
autobus warszawa Solaris
Źródła zdjęć: shutterstock
Źródła tekstu: RMF24