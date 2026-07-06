Czy przejęto kontrolę nad autobusem w Warszawie? MZA zabiera głos

Przyznam, że mi również taka myśl przeszła przez głowę: awaria układów hamulcowego i kierowniczego, która nastąpiła w jednym momencie, brzmi podejrzanie. Natomiast raporty jeszcze w ubiegłym roku przestrzegały, że w chińskich autobusach zastosowano mechanizmy, które pozwalają na przejęcie kontroli nad pojazdem i zdalne ich zatrzymanie. A skoro zatrzymanie, to czemu miałoby nie pozwolić odłączyć poszczególne układy pojazdu?

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MZA wyjaśnia, czemu to nie mogli być Chińczycy

To bardzo proste: ponieważ autobus, który staranował inne pojazdy i ostatecznie zjechał do przejścia podziemnego, gdzie utknął... nie jest chińskim pojazdem. Do incydentu doszło z udziałem autobusu Solaris, co widać zarówno na fotografiach ze zdarzenia, jak i wynika z oświadczenia wydanego przez Miejskie Zakłady Autobusowe.

Pojazdy te są nie tylko montowane, ale i projektowane w Polsce, o czym wiedzę mam z pierwszej ręki, chociaż ze strony kogoś, kto nie jest upoważniony do udzielania informacji mediom. I chociaż obecnie trwa śledztwo, które skupia się na próbie ustalenia przyczyn awarii pojazdu, to nie ma to nic wspólnego z chińskimi autobusami.