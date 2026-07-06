Elon Musk pali satelity w atmosferze. Naukowcy mają powody do obaw

SpaceX poinformował amerykańską Federalną Komisję Łączności, że od grudnia 2025 do maja 2026 roku celowo sprowadził z orbity 260 satelitów Starlink. Urządzenia nie wróciły na Ziemię w całości - zostały skierowane w atmosferę, gdzie spłonęły podczas kontrolowanego wejścia.

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Typowa żywotność satelity Starlink to około 5 lat

Z raportu wynika, że 176 usuniętych satelitów należało do pierwszej generacji konstelacji, a pozostałe do nowszej drugiej generacji. To jednak nie koniec porządków. W tym samym półroczu SpaceX wycofał z eksploatacji kolejne 349 satelitów, które mają zostać zniszczone w najbliższym czasie.

Trzeba podkreślić, że nie mówimy tutaj o jakiejkolwiek awarii, a celowym działaniu. Satelity mają ograniczoną żywotność, zwykle liczoną na około 5 lat. Gdy kończy się ich paliwo i możliwości operacyjne, SpaceX wykorzystuje ostatnie rezerwy do obniżenia orbity. Firma przekonuje, że taki proces pozwala uniknąć pozostawiania martwego sprzętu na orbicie, gdzie mógłby stać się kosmicznym śmieciem i zagrożeniem dla innych obiektów.