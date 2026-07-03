Motoryzacja

Od 3 lipca kierowcy odczują zmiany. Chodzi o lewy pas

Już od dzisiaj, czyli 3 lipca, kierowcy samochodów osobowych odczują zmiany odnośnie do lewego pasa na autostradach i ekspresówkach. Co się zmieni? Otóż będzie on wolny od ciężarówek i to przez całe wakacje. Większość kierowców odetchnie z ulgą.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:33
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Od 3 lipca kierowcy odczują zmiany. Chodzi o lewy pas
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Koniec z ciężarówkami na lewym pasie

A dokładnie to koniec z tzw. wyścigami tych wielkich aut, które do tej pory były zmorą wielu kierowców osobówek. W przypadku ciężarówek, manewr wyprzedzania może trwać nawet kilka ładnych minut, ze względu na gabaryty samochodów dostawczych i niewielkie różnice prędkości. Przepisy co prawda, są już od trzech lat (od 1 lipca 2023 roku), ale większość kierowców wydaje się o nich zapominać. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Kary 1000 zł i 15 punktów karnych

Jeśli kierowca ciężarówki nie zastosuje się do obowiązującego przepisu, czeka go kara finansowa (nie niższa niż 1000 zł) oraz utrata punktów karnych. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kompresor samochodowy BLOW 44-281#
Kompresor samochodowy BLOW 44-281#
0 zł
83.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 83.9 zł
Kompresor samochodowy BASEUS GoTrip VA1 Super Mini Ciemnoszary
Kompresor samochodowy BASEUS GoTrip VA1 Super Mini Ciemnoszary
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Kompresor samochodowy BASEUS PrimeTrip VA1 Czarny
Kompresor samochodowy BASEUS PrimeTrip VA1 Czarny
0 zł
277.18 zł - najniższa cena
Kup teraz 277.18 zł
Advertisement

Bez ciężarówek na lewym pasie

W każdy wakacyjny weekend. Zakaz ruchu ciężarówek został uregulowany rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury i obowiązuje w każdy wakacyjny weekend, aż do 30 sierpnia 2026. Godzinowo wygląda to tak: w piątek od 18:00 do 22:00, w sobotę od 8:00 do 14:00, a w niedziele od 8:00 do 22:00. 

Oczywiście, jak od każdego zakazu są wyjątki. Nie muszą nim się przejmować m.in.  autobusy oraz ciężarówki, biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych. 

Grand Theft Auto
Image
telepolis
kierowcy przepisy drogowe mandaty Policja mandaty
Źródła zdjęć: FTiare / Shutterstock
Źródła tekstu: auto.dziennik.pl