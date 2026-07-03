Od 3 lipca kierowcy odczują zmiany. Chodzi o lewy pas

Koniec z ciężarówkami na lewym pasie

A dokładnie to koniec z tzw. wyścigami tych wielkich aut, które do tej pory były zmorą wielu kierowców osobówek. W przypadku ciężarówek, manewr wyprzedzania może trwać nawet kilka ładnych minut, ze względu na gabaryty samochodów dostawczych i niewielkie różnice prędkości. Przepisy co prawda, są już od trzech lat (od 1 lipca 2023 roku), ale większość kierowców wydaje się o nich zapominać.

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Kary 1000 zł i 15 punktów karnych

Jeśli kierowca ciężarówki nie zastosuje się do obowiązującego przepisu, czeka go kara finansowa (nie niższa niż 1000 zł) oraz utrata punktów karnych.

Bez ciężarówek na lewym pasie

W każdy wakacyjny weekend. Zakaz ruchu ciężarówek został uregulowany rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury i obowiązuje w każdy wakacyjny weekend, aż do 30 sierpnia 2026. Godzinowo wygląda to tak: w piątek od 18:00 do 22:00, w sobotę od 8:00 do 14:00, a w niedziele od 8:00 do 22:00.