Od 3 lipca kierowcy odczują zmiany. Chodzi o lewy pas
Już od dzisiaj, czyli 3 lipca, kierowcy samochodów osobowych odczują zmiany odnośnie do lewego pasa na autostradach i ekspresówkach. Co się zmieni? Otóż będzie on wolny od ciężarówek i to przez całe wakacje. Większość kierowców odetchnie z ulgą.
Koniec z ciężarówkami na lewym pasie
A dokładnie to koniec z tzw. wyścigami tych wielkich aut, które do tej pory były zmorą wielu kierowców osobówek. W przypadku ciężarówek, manewr wyprzedzania może trwać nawet kilka ładnych minut, ze względu na gabaryty samochodów dostawczych i niewielkie różnice prędkości. Przepisy co prawda, są już od trzech lat (od 1 lipca 2023 roku), ale większość kierowców wydaje się o nich zapominać.
Kary 1000 zł i 15 punktów karnych
Jeśli kierowca ciężarówki nie zastosuje się do obowiązującego przepisu, czeka go kara finansowa (nie niższa niż 1000 zł) oraz utrata punktów karnych.
Bez ciężarówek na lewym pasie
W każdy wakacyjny weekend. Zakaz ruchu ciężarówek został uregulowany rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury i obowiązuje w każdy wakacyjny weekend, aż do 30 sierpnia 2026. Godzinowo wygląda to tak: w piątek od 18:00 do 22:00, w sobotę od 8:00 do 14:00, a w niedziele od 8:00 do 22:00.
Oczywiście, jak od każdego zakazu są wyjątki. Nie muszą nim się przejmować m.in. autobusy oraz ciężarówki, biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych.