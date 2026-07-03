Dziś wyczekiwana premiera Apple TV. Sci-fi, które wciąga bez reszty

3 sezon "Silos" już dziś na Apple TV

Silos 3 ma premierę dziś, 3 lipca 2026. To nic innego, jak kolejna runda wciągających odcinków science-fiction. Cały sezon będzie składał się z 10 odcinków. Po premierze pierwszego epizodu, kolejne będą trafiały na platformę co piątek, aż do 4 września 2026 roku. Taki jest plan i trzeba przyznać, że to całkiem dobry plan.

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Zatem, od dziś żegnamy się ze słońcem i zanurzamy ponownie w głębokie tajemnice Silosu 18. Co najbardziej emocjonujące - wkrótce dowiemy się, jak rozpoczął się koniec świata, dzięki podziałowi osi czasowej nowego sezonu między Silo 18 a Przedczasami, kiedy to zaczęło się to całe szaleństwo.