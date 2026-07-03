Telewizja i VoD

Dziś wyczekiwana premiera Apple TV. Sci-fi, które wciąga bez reszty

Serial "Silos" wielu widzów określa jako genialny i bezkonkurencyjny. W końcu nadszedł dzień premiery tej postapokaliptycznej sagi i zarazem dzieła fantasy. Apple TV kontynuuje swoją doskonałą passę i daje nam świetne kino na weekend. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:20
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Dziś wyczekiwana premiera Apple TV. Sci-fi, które wciąga bez reszty
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3 sezon "Silos" już dziś na Apple TV

Silos 3 ma premierę dziś, 3 lipca 2026. To nic innego, jak kolejna runda wciągających odcinków science-fiction. Cały sezon będzie składał się z 10 odcinków. Po premierze pierwszego epizodu, kolejne będą trafiały na platformę co piątek, aż do 4 września 2026 roku. Taki jest plan i trzeba przyznać, że to całkiem dobry plan.

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Zatem, od dziś żegnamy się ze słońcem i zanurzamy ponownie w głębokie tajemnice Silosu 18. Co najbardziej emocjonujące - wkrótce dowiemy się, jak rozpoczął się koniec świata, dzięki podziałowi osi czasowej nowego sezonu między Silo 18 a Przedczasami, kiedy to zaczęło się to całe szaleństwo. 

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Serial "Silos" to adaptacja trylogii dystopijnych powieści science-fiction Hugh Howeya. Został stworzony przez nagrodzonego Emmą Grahama Yosta ("Speed", "Kampania braci") i zadebiutował na Apple TV w 2023 roku. Trzeci sezon zapowiada się najlepiej ze wszystkich, a twórcy gwarantują, że będzie to, otwierające oczy, zejście w sedno nadrzędnej opowieści o ostatniej grupie dzielnych bohaterów. Nie zabraknie też postaci nikczemnych złoczyńców ludzkości. 

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Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+