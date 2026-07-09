9000 mAh i 5 lat gwarancji na baterię. Xiaomi stworzyło potwora
Xiaomi szykuje się do kolejnej, dużej premiery. Tym razem producent zaprezentuje nową serię smartfonów Redmi Note 17. Szczególnie ciekawie zapowiada się model Pro z ogromną baterią.
Xiaomi oficjalnie zapowiedziało nadchodzącą premierę najnowszej serii smartfonów ze średniej półki, czyli Redmi Note 17, które zadebiutują w Chinach już 14 lipca 2026 roku. Na kilka dni przed tym wydarzeniem producent uchylił rąbka tajemnicy na temat wyżej pozycjonowanego modelu Redmi Note 17 Pro.
Redmi Note 17 Pro z potężną baterią 9000 mAh
Największym atutem specyfikacji Redmi Note 17 Pro jest zastosowanie ogniwa o pojemności aż 9000 mAh, co stanowi ogromny skok w porównaniu do akumulatorów montowanych w dotychczasowych modelach tej serii (maks, ponad 6000 mAh). Smartfon zaoferuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 67 W oraz funkcję przewodowego ładowania zwrotnego z mocą 22,5 W, dzięki czemu telefon będzie mógł pełnić funkcję powerbanku dla innych urządzeń.
Xiaomi jest tak pewne jakości układu zasilania w Redmi Note 17 Pro, że przygotowało specjalny, pięcioletni program gwarancyjny. Jeśli w ciągu pierwszych 4 lat od zakupu maksymalna pojemność baterii spadnie poniżej 80%, użytkownik otrzyma darmową wymianę ogniwa, natomiast spadek pojemności w 5 roku użytkowania uprawni klienta do bezpłatnej wymiany na akumulator o jeszcze większej pojemności.
Redmi Note 17 Pro wyróżnia wytrzymałą obudową. Ekran chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 jak we flagowcach. Według zapewnień Xiaomi obudowa telefonu potrafi przetrwać upadki na marmurowe podłoże z wysokości do 3 m, co potwierdzają podwójne, 5-gwiazdkowe certyfikaty odporności instytutów SGS oraz CQC. Smartfon wyróżnia się także pełnym zestawem norm pyło- i wodoszczelności, w tym IP66, IP68, IP69 oraz IP69K, a testy TÜV SÜD wykazały, że sprzęt wytrzymuje zanurzenie na głębokość do 2 m przez 72 godziny.
Z przecieków wynika także, że Redmi Note 17 Pro zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1,5K, którego szczytowa jasność w pełnym słońcu wyniesie do 3500 nitów.
Według nieoficjalnych informacji i przedpremierowych przecieków sercem smartfonu ma być układ Snapdragon 6 Gen 5, a na tylnej obudowie w nowej wersji kolorystycznej Sky Blue pojawi się główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 50 Mpix lub nawet 200 Mpix, połączony z szerokokątną jednostką 8 Mpix.
Podstawowy Redmi Note 17 ma podobne parametry, choć nieco słabszą konfigurację. Moc do pracy ma dostarczać układ Snapdragon 6s Gen 4, a energię – akumulator 8000 mAh. Inne parametry, w tym ekran, są niemal identyczne.
Mówi się też, że linię uzupełni trzeci model, najlepiej wyposażony Redmi Note 17 Pro Max. Jego premiera ma jednak odbyc się w innym terminie.