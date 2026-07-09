9000 mAh i 5 lat gwarancji na baterię. Xiaomi stworzyło potwora

Xiaomi oficjalnie zapowiedziało nadchodzącą premierę najnowszej serii smartfonów ze średniej półki, czyli Redmi Note 17, które zadebiutują w Chinach już 14 lipca 2026 roku. Na kilka dni przed tym wydarzeniem producent uchylił rąbka tajemnicy na temat wyżej pozycjonowanego modelu Redmi Note 17 Pro.

Dalsza część tekstu pod wideo

Redmi Note 17 Pro z potężną baterią 9000 mAh

Największym atutem specyfikacji Redmi Note 17 Pro jest zastosowanie ogniwa o pojemności aż 9000 mAh, co stanowi ogromny skok w porównaniu do akumulatorów montowanych w dotychczasowych modelach tej serii (maks, ponad 6000 mAh). Smartfon zaoferuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 67 W oraz funkcję przewodowego ładowania zwrotnego z mocą 22,5 W, dzięki czemu telefon będzie mógł pełnić funkcję powerbanku dla innych urządzeń.

Xiaomi jest tak pewne jakości układu zasilania w Redmi Note 17 Pro, że przygotowało specjalny, pięcioletni program gwarancyjny. Jeśli w ciągu pierwszych 4 lat od zakupu maksymalna pojemność baterii spadnie poniżej 80%, użytkownik otrzyma darmową wymianę ogniwa, natomiast spadek pojemności w 5 roku użytkowania uprawni klienta do bezpłatnej wymiany na akumulator o jeszcze większej pojemności.

Redmi Note 17 Pro wyróżnia wytrzymałą obudową. Ekran chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 jak we flagowcach. Według zapewnień Xiaomi obudowa telefonu potrafi przetrwać upadki na marmurowe podłoże z wysokości do 3 m, co potwierdzają podwójne, 5-gwiazdkowe certyfikaty odporności instytutów SGS oraz CQC. Smartfon wyróżnia się także pełnym zestawem norm pyło- i wodoszczelności, w tym IP66, IP68, IP69 oraz IP69K, a testy TÜV SÜD wykazały, że sprzęt wytrzymuje zanurzenie na głębokość do 2 m przez 72 godziny.

Z przecieków wynika także, że Redmi Note 17 Pro zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1,5K, którego szczytowa jasność w pełnym słońcu wyniesie do 3500 nitów.

Według nieoficjalnych informacji i przedpremierowych przecieków sercem smartfonu ma być układ Snapdragon 6 Gen 5, a na tylnej obudowie w nowej wersji kolorystycznej Sky Blue pojawi się główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 50 Mpix lub nawet 200 Mpix, połączony z szerokokątną jednostką 8 Mpix.

Podstawowy Redmi Note 17 ma podobne parametry, choć nieco słabszą konfigurację. Moc do pracy ma dostarczać układ Snapdragon 6s Gen 4, a energię – akumulator 8000 mAh. Inne parametry, w tym ekran, są niemal identyczne.