Sprzęt

Było 149 zł, a jest 49 zł. x-kom znów szaleje, najlepiej kup dwa

Lato to najlepszy czas na zakup głośników Bluetooth. To właśnie teraz najwięcej czasu spędzamy w plenerze. I tu pojawiają się dwie szkoły: głośnik może być mocny, ale duży lub lekki i przenośny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:29
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Było 149 zł, a jest 49 zł. x-kom znów szaleje, najlepiej kup dwa
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Mam tu coś do zaoferowania miłośnikom tej drugiej opcji. Mowa tu o głośniku Canyon Hexagon 10, który zwykle w sklepie x-kom kosztuje 149 zł. Jednak dziś możecie go kupić za jedyne 49 zł z limitem 3 sztuk na osobę. Mamy więc do czynienia z promocją, w której możemy kupić nawet 3 w cenie 1. Warto jednak wybrać... dwa.

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Canyon Hexagon 10 100 zł w kieszeni

Canyon Hexagon 10 aż 100 zł taniej

Było 149 zł, a jest 49 zł. x-kom znów szaleje, najlepiej kup dwa

A to dlatego, że Canyon Hexagon 10 wspiera funkcję TWS, czyli łączenia dwóch głośników w zestaw stereo, gdzie każdy z nich przyjmuje funkcję jednego z kanałów audio. 

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Canyon Hexagon 10 100 zł w kieszeni

Sam głośnik oferuje 8 W mocy oraz może grać nieprzerwanie przez 12 godzin. A dzięki certyfikatowi IPX5 wiemy, że nie musi bać się żadnej pogody, nawet ulewnego deszczu. Wszystko to zaś za 49 zł

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telepolis
Głośniki bluetooth CANYON Canyon Hexagon 10
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Canyon