Było 149 zł, a jest 49 zł. x-kom znów szaleje, najlepiej kup dwa
Lato to najlepszy czas na zakup głośników Bluetooth. To właśnie teraz najwięcej czasu spędzamy w plenerze. I tu pojawiają się dwie szkoły: głośnik może być mocny, ale duży lub lekki i przenośny.
Mam tu coś do zaoferowania miłośnikom tej drugiej opcji. Mowa tu o głośniku Canyon Hexagon 10, który zwykle w sklepie x-kom kosztuje 149 zł. Jednak dziś możecie go kupić za jedyne 49 zł z limitem 3 sztuk na osobę. Mamy więc do czynienia z promocją, w której możemy kupić nawet 3 w cenie 1. Warto jednak wybrać... dwa.
Canyon Hexagon 10 aż 100 zł taniej
A to dlatego, że Canyon Hexagon 10 wspiera funkcję TWS, czyli łączenia dwóch głośników w zestaw stereo, gdzie każdy z nich przyjmuje funkcję jednego z kanałów audio.
Sam głośnik oferuje 8 W mocy oraz może grać nieprzerwanie przez 12 godzin. A dzięki certyfikatowi IPX5 wiemy, że nie musi bać się żadnej pogody, nawet ulewnego deszczu. Wszystko to zaś za 49 zł.