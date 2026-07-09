Było 149 zł, a jest 49 zł. x-kom znów szaleje, najlepiej kup dwa

Mam tu coś do zaoferowania miłośnikom tej drugiej opcji. Mowa tu o głośniku Canyon Hexagon 10, który zwykle w sklepie x-kom kosztuje 149 zł. Jednak dziś możecie go kupić za jedyne 49 zł z limitem 3 sztuk na osobę. Mamy więc do czynienia z promocją, w której możemy kupić nawet 3 w cenie 1. Warto jednak wybrać... dwa.