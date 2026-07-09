Motoryzacja

17-latek odebrał prawo jazdy. Policja zabrała dokument po kilku godzinach

17-latek z Radomia nie nacieszył się świeżo zdobytym prawkiem zbyt długo. Stracił je dokładnie w tym samym dniu, w którym odebrał dokument. Ale to nie koniec strat - dostał także mandat i 13 punktów karnych.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:32
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
17-latek odebrał prawo jazdy. Policja zabrała dokument po kilku godzinach
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Młody kierowca i BMW

Policjanci z Radomia, podczas rutynowej kontroli prędkości na ulicach miasta, zainteresowali się pojazdem marki BMW. Motocyklista jechał z prędkością 103 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie zostało ustalone ograniczenie do 50 kilometrów. Lekkomyślnym kierowcą okazał się 17-latek, który dokładnie w tym dniu odebrał upragnione prawo jazdy. Po tym jak zatrzymano go do kontroli, okazało się, że miał prawo jazdy od kilku godzin. Co ciekawe, nie podróżował sam, na miejscu pasażera siedział doświadczony kierowca z długim stażem. 

Dalsza część tekstu pod wideo

17-letni kierowca dopiero co odebrał prawo jazdy

Jak się okazało, klika godzin wcześniej zdał egzamin na prawo jazdy. Na miejscu pasażera siedział 38-letni mężczyzna, który uprawnienia do kierowania pojazdami posiadał od kilkunastu lat.

przekazała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. 

Policjanci nie mieli wyjścia. Zatrzymali kierującemu uprawnienia na okres trzech miesięcy. Ponadto, ukarali 17-latka mandatem w wysokości 1500 złotych i 13 punktami karnymi. Takie mandaty przewiduje naruszenie przepisów dotyczących prędkości, na obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kask motocyklowy TORQ TORQ-202 Czarny Połysk (rozmiar S)
Kask motocyklowy TORQ TORQ-202 Czarny Połysk (rozmiar S)
0 zł
189.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 189.99 zł
Kask motocyklowy TORQ TORQ-911 Biało-czarny (rozmiar XL)
Kask motocyklowy TORQ TORQ-911 Biało-czarny (rozmiar XL)
0 zł
249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 249.99 zł
Kask motocyklowy TORQ TORQ-911 Biało-czarny (rozmiar M)
Kask motocyklowy TORQ TORQ-911 Biało-czarny (rozmiar M)
0 zł
249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 249.99 zł
Advertisement

Przypominamy, że już obowiązują nowe przepisy odnośnie prawa jazdy. Raz się zapomnisz i faktycznie od razu je stracisz. Warto uzupełnić swoją wiedzę i dowiedzieć się, co dokładnie się zmieniło. 

Grand Theft Auto VI Gra
Image
telepolis
prawo jazdy ograniczenie prędkości przekroczenie prędkości mandaty Policja mandaty
Źródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock
Źródła tekstu: tvn24.pl, policja.pl