17-latek odebrał prawo jazdy. Policja zabrała dokument po kilku godzinach

Młody kierowca i BMW

Policjanci z Radomia, podczas rutynowej kontroli prędkości na ulicach miasta, zainteresowali się pojazdem marki BMW. Motocyklista jechał z prędkością 103 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie zostało ustalone ograniczenie do 50 kilometrów. Lekkomyślnym kierowcą okazał się 17-latek, który dokładnie w tym dniu odebrał upragnione prawo jazdy. Po tym jak zatrzymano go do kontroli, okazało się, że miał prawo jazdy od kilku godzin. Co ciekawe, nie podróżował sam, na miejscu pasażera siedział doświadczony kierowca z długim stażem.