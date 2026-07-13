Tego laptopa z ekranem OLED i 32 GB RAM kupisz dziś aż 900 zł taniej

Mowa tu o laptopie Acer Aspire 16 AI. I chociaż producent chwali się w nazwie właśnie funkcjami AI, to dla większości użytkowników ważniejsze jest coś innego: duży, 16-calowy ekran OLED o pokryciu 95% palety DCI-P3 i czasem reakcji 1 ms, który sprawi, że aż się chce kupić odtwarzacz BluRay pod USB i kolekcję ulubionych filmów na płytach. A to wszystko przy rozdzielczości Full HD i w 60 Hz za 3999 zł.

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Acer Aspire 16 AI to nie tylko ekran

Oczywiście poza wyświetlaczem też jest ciekawie. I tak sercem urządzenia jest układ Intel Core Ultra 7-258V. Jest to 8-rdzeniowa i 8-wątkowa jednostka w układzie 4 energooszczędne / 4 wydajne rdzenie. Na jej pokładzie znajdziemy także układ Intel ARC 140V, który pozwala na granie w wiele w miarę nowych tytułów na średnich ustawieniach w 30 FPS. Nie jest to więc komputer dla graczy, ale też nie wymusza na nas rezygnowania z tej formy rozrywki.