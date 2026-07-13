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Tego laptopa z ekranem OLED i 32 GB RAM kupisz dziś aż 900 zł taniej

Szukasz laptopa, na którym filmy będą wyglądały zjawiskowo, z resztą jak wszystko inne, a jednocześnie pracujesz z dużym obciążeniem RAM? To ta jednostka jest skrojona pod Ciebie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:06
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Telepolis.pl
Tego laptopa z ekranem OLED i 32 GB RAM kupisz dziś aż 900 zł taniej
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Mowa tu o laptopie Acer Aspire 16 AI. I chociaż producent chwali się w nazwie właśnie funkcjami AI, to dla większości użytkowników ważniejsze jest coś innego: duży, 16-calowy ekran OLED o pokryciu 95% palety DCI-P3 i czasem reakcji 1 ms, który sprawi, że aż się chce kupić odtwarzacz BluRay pod USB i kolekcję ulubionych filmów na płytach. A to wszystko przy rozdzielczości Full HD i w 60 Hz za 3999 zł.

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ACER Aspire 16 AI Potężny ekran i masa pamięci

Acer Aspire 16 AI to nie tylko ekran

Oczywiście poza wyświetlaczem też jest ciekawie. I tak sercem urządzenia jest układ Intel Core Ultra 7-258V. Jest to 8-rdzeniowa i 8-wątkowa jednostka w układzie 4 energooszczędne / 4 wydajne rdzenie. Na jej pokładzie znajdziemy także układ Intel ARC 140V, który pozwala na granie w wiele w miarę nowych tytułów na średnich ustawieniach w 30 FPS. Nie jest to więc komputer dla graczy, ale też nie wymusza na nas rezygnowania z tej formy rozrywki.

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A wspiera go 32 GB RAM LPDDR5X i to nie byle jakiego, a o taktowaniu 8533 MHz. To wszystko współpracuje z dyskiem 512GB PCIe NVMe 4.0, na którym znajdziemy system Windows 11 Home i miejsce na nasze dane, co możemy łatwo rozszerzyć kartą microSD. Nie zabrakło też Wi-Fi 7, HDMI 2.1, ComboJack, oraz dwóch USB-A (3.2 Gen. 1) i dwóch USB-C (Thunderbolt 4, DisplayPort, Power Delivery), a to wszystko przy mocnej baterii 65 Wh, oraz zaskakująco niskiej, jak na 16-calowy laptop, wadze 1,49 kg, możecie kupić za 3999 zł, ale tylko do końca dzisiejszego dnia, czyli 13 lipca. 

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Źródła zdjęć: Acer