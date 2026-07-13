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"Niemożliwy do sfilmowania". A jednak Apple TV zrobiło to świetnie

Jest takie dzieło science fiction, które bardzo długo uchodziło za "niemożliwe do sfilmowania". Mowa o "Fundacji" Isaaca Asimovowa, która dopiero w rękach Apple TV, stała się serialem genialnym. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:16
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"Niemożliwy do sfilmowania". A jednak Apple TV zrobiło to świetnie
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"Niemożliwe" stało się strzałem w dziesiątkę

Wcześniej, podejmowano liczne próby adaptacji tej epickiej sagi (przypomnijmy, że Asimov napisał "Fundację" w 1942 roku), w której występują dziesiątki postaci i niezliczona ilość wątków. I to właśnie ze względu na swą złożoność, "Fundacja" długo uchodziła za niemożliwą do sfilmowania. Aż do momentu, kiedy Apple TV zamówiło 10 pierwszych odcinków. Serial został stworzony przez Davida S. Goyera i Josha Friedmana.

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Fundacja. Skąd się wziął aż taki sukces?

Adaptacja Apple TV przerosła najśmielsze oczekiwania, a sezony 2 i 3 zebrały najwyższe pochwały. Jednak to właśnie sezon pierwszy odegrał najważniejszą rolę w przeformułowaniu głównego założenia serialu science fiction.

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Pamiętajmy, że Asimov skupił się bardziej na pomysłach, a nie na samych postaciach. Dlatego też największy problem z adaptacją "Fundacji" polegał na skomplikowanej matematyce psychohistorii. To ona właśnie potrafi przewidywać losy ludzkości, ale zawodzi, kiedy stosuje się ją do pojedynczej osoby. I to, samo w sobie, stanowi największe wyzwanie dla każdego rodzaju narracji wizualnej, która opiera się głównie na postaciach.

W "Fundacji" nie ma jednego głównego bohatera, a i też niewiele z postaci budzi jakiekolwiek emocje. Bohaterowie służą tylko i wyłącznie jako nośniki idei - nauki, wojny, polityki - łączą się, tylko po to, aby reprezentować Plan Seldona. 

Twórcy serialu zmienili nacechowaną abstrakcją narrację powieści, przekształcając główne idee Asimova w całkiem zgrabny dramat. Serial zachował wizję autora, jednocześnie zapewniając widzom rozpoznawalne ludzkie punkty zaczepienia. Co to znaczy w praktyce? A to, że dał widzom kilka wyrazistych postaci, aby nie byli sfrustrowani brakiem, budzących sympatię, głównych bohaterów. I to był właśnie klucz do sukcesu i dokonania tego, co do tej pory uchodziło za "niemożliwe".

Ale bez obaw, sporo jest tak, jak w książkach - dużo ważnych postaci pojawia się i znika. 

Wszystkie sezony serialu "Fundacja" są do obejrzenia na Apple TV+. 3. sezon miał premierę w lipcu 2025. Platforma już ogłosiła jakiś czas temu, że serial zostanie ponownie przedłużony i powstanie czwarty sezon. 

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Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, cbr.com