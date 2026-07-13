"Niemożliwy do sfilmowania". A jednak Apple TV zrobiło to świetnie

"Niemożliwe" stało się strzałem w dziesiątkę

Wcześniej, podejmowano liczne próby adaptacji tej epickiej sagi (przypomnijmy, że Asimov napisał "Fundację" w 1942 roku), w której występują dziesiątki postaci i niezliczona ilość wątków. I to właśnie ze względu na swą złożoność, "Fundacja" długo uchodziła za niemożliwą do sfilmowania. Aż do momentu, kiedy Apple TV zamówiło 10 pierwszych odcinków. Serial został stworzony przez Davida S. Goyera i Josha Friedmana.

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Fundacja. Skąd się wziął aż taki sukces?

Adaptacja Apple TV przerosła najśmielsze oczekiwania, a sezony 2 i 3 zebrały najwyższe pochwały. Jednak to właśnie sezon pierwszy odegrał najważniejszą rolę w przeformułowaniu głównego założenia serialu science fiction.

Pamiętajmy, że Asimov skupił się bardziej na pomysłach, a nie na samych postaciach. Dlatego też największy problem z adaptacją "Fundacji" polegał na skomplikowanej matematyce psychohistorii. To ona właśnie potrafi przewidywać losy ludzkości, ale zawodzi, kiedy stosuje się ją do pojedynczej osoby. I to, samo w sobie, stanowi największe wyzwanie dla każdego rodzaju narracji wizualnej, która opiera się głównie na postaciach.

W "Fundacji" nie ma jednego głównego bohatera, a i też niewiele z postaci budzi jakiekolwiek emocje. Bohaterowie służą tylko i wyłącznie jako nośniki idei - nauki, wojny, polityki - łączą się, tylko po to, aby reprezentować Plan Seldona.

Twórcy serialu zmienili nacechowaną abstrakcją narrację powieści, przekształcając główne idee Asimova w całkiem zgrabny dramat. Serial zachował wizję autora, jednocześnie zapewniając widzom rozpoznawalne ludzkie punkty zaczepienia. Co to znaczy w praktyce? A to, że dał widzom kilka wyrazistych postaci, aby nie byli sfrustrowani brakiem, budzących sympatię, głównych bohaterów. I to był właśnie klucz do sukcesu i dokonania tego, co do tej pory uchodziło za "niemożliwe".

Ale bez obaw, sporo jest tak, jak w książkach - dużo ważnych postaci pojawia się i znika.