Apple TV stawia na science fiction. Tego serialu jeszcze nie przebił nikt

Apple TV+ stawia na science fiction i ambitne produkcje

Nie trzeba długo szukać. Hity takie jak "Rozdzielenie"("Severance"), "Jedyna" ("Pluribus"), i "For All Mankind" udowadniają, że strategia platformy, związana ze stawianiem na ten właśnie gatunek oraz jakość, sprawdza się doskonale. Nie można także w tym kontekście nie wspomnieć o najlepszym serialu wszech czasów, czyli "Fundacji", która na fali sukcesu i uznania doczekała się trzech części. Na czwartą obecnie czekamy.

"Fundacja" to duma platformy Apple TV

"Fundacja" to nic innego jak adaptacja legendarnego cyklu powieści Isaaca Asimova. Co ciekawe, powieści te, przez długie lata uznawano za nieadaptowalne i niemożliwe wręcz do przeniesienia na ekran telewizyjny. Przełożenie na serial wydawało się ogromnie ryzykownym przedsięwzięciem. Całe szczęście, ktoś w końcu się tego podjął. Serial został stworzony przez Davida S. Goyera i Josha Friedmana.

"Fundacja" opowiada historię upadku galaktycznego imperium i planu skrócenia legendarnej mrocznej ery. Historia opisuje planety, dynastie, rewolucje oraz wieki przeznaczenia. A wszystko to z poszanowaniem inteligencji widzów. I trzeba przyznać, że twórcom wyszła z tego całkiem udana hybryda. Wybitne połączenie dramatu politycznego, twardej fantastyki naukowej oraz intymne studium postaci. I mimo, że był to niełatwy kawał literatury do zekranizowania, to twórcom udało się stworzyć naprawdę spójną i przystępną opowieść.

W ciągu trzech sezonów, nie spadła jakość ani rozmach widowiska. Fanów serii nie brakuje. Krytycy natomiast są zdania, że "Fundacja" bardzo zawyżyła poprzeczkę dla innych produkcji. Tym bardziej, że jej fabuła nie koncentruje się wokół pojedynczej wojny, królestwa, ani statku kosmicznego. To rzecz o celowym upadku i odrodzeniu samej cywilizacji. Imperia padają, ideologie się zmieniają, a konsekwencje ciągną się przez całe stulecia.

Platforma już ogłosiła jakiś czas temu, że serial zostanie ponownie przedłużony i powstanie czwarty sezon.