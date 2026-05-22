Samsung szykuje nowe słuchawki. Galaxy Buds Able będą inne

Samsung szykuje nowe słuchawki z serii Galaxy Buds. Te jednak mają być inne niż dotychczasowe modele.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:46
Samsung szykuje nowe słuchawki. Galaxy Buds Able będą inne
Plotki na temat nowych słuchawek Samsunga z serii Galaxy Buds krążą już od jakiegoś czasu. W pewnym momencie wzmianka na ich temat pojawiła się nawet w aktualizacji One UI. Teraz otrzymaliśmy więcej informacji na ich temat.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds Able

Samsung ma szykować nowe słuchawki bezprzewodowe o nazwie Galaxy Buds Able. Od dotychczasowych modeli koreańskiego producenta mają różnić się otwartą budową, która nie zakrywa kanału ucha. Dzięki temu można słuchać muzyki i prowadzić rozmowy, jednocześnie słysząc wszystko, co dzieje się dookoła.

Nowe słuchawki prawdopodobnie będą miały budowę klipsa, który zapina się na uchu. W ten sposób powinny być wygodniejsze do noszenia, ale też bardziej higieniczne. Sam nie mogę nosić słuchawek dokanałowych z powodu nawracającego zapalenia ucha, więc będzie to model dla takich osób, jak ja.

Samsung nie będzie pierwszym producentem, który zaprezentuje tego typu słuchawki. Taki model w swojej ofercie mają Huawei, Sony, Anker czy Bose, więc nie jest to żadna nowość. Natomiast będą to pierwsze takie słuchawki w ofercie koreańskiego producenta.

Cena i data premiery na razie nie są znane.

Źródła zdjęć: Ruslan Lytvyn / Shutterstock.com, SammyGuru
Źródła tekstu: PhoneArena