Było 4099 zł, a jest 2599 zł. Media Expert szaleje z promocją

O tyle taniej możecie kupić laptop Asus Vivobook 16. I chociaż w budżecie powyżej 4 tysięcy złotych nietrudno znaleźć coś lepszego, tak za 2599 zł jest to naprawdę ciekawy i godny uwagi laptop dla wszystkich osób, które wykorzystują komputer do pracy biurowej, multimediów lub przeglądania sieci.

ASUS Vivobook 16 z mocną przeceną

Klasycznie zacznijmy od ekranu. Jest to 16-calowa, matowa matryca IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i z 45% pokryciem palety NTSC. Sercem urządzenia jest 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor AMD Ryzen 5 150, którego wspiera 16 GB RAM DDR5, z czego 8 GB to pamięć wlutowana do płyty, a kolejne 8 GB jest w formie standardowej kości. A skoro przy pamięci jesteśmy, to na dane przeznaczono 512 GB NVMe.