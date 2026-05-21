Tajwan dokręca śrubę. Koniec z przemytem chipów

Tajwan zaostrza działania przeciwko nielegalnemu eksportowi sprzętu. Prokuratura dystryktu Keelung przeprowadziła przeszukania w kilkunastu lokalizacjach i prowadzi sprawę przeciwko trzem osobom podejrzewanym o fałszowanie dokumentów. Według ustaleń śledczych chodziło o serwery AI produkowane przez Super Micro, wyposażone w zaawansowane układy NVIDII, które miały trafić do Chin, Hongkongu i Makau.

Skala tej konkretnej sprawy nie jest ogromna, bo według dostępnych informacji chodzi o około 50 serwerów. Jednak znaczenie polityczne i gospodarcze jest duże. Tajwan jest jednym z najważniejszych punktów na globalnej mapie półprzewodników, a każde uszczelnienie lokalnych procedur eksportowych bezpośrednio uderza w czarny rynek.

Do tej pory główny ciężar walki z omijaniem sankcji spoczywał na USA. Teraz widać, że pośrednicy muszą liczyć się także z lokalnymi przepisami o fałszerstwach, oszustwach i nielegalnych deklaracjach celnych.

Sprawa jest szczególnie ciekawa, bo Super Micro pojawiało się już wcześniej w jednym z największych amerykańskich postępowań dotyczących sprzętu AI. W marcu Departament Sprawiedliwości USA oskarżył współzałożyciela firmy oraz dwie inne osoby o udział w szajce przerzucającej układy NVIDII do Państwa Środka. Wartość sprzętu objętego tamtą sprawą oszacowano na 2,5 miliarda dolarów, czyli równowartość około 9,1 miliarda złotych.

Tajwańscy śledczy podkreślają, że najnowsze postępowanie zostało wszczęte niezależnie od amerykańskiej sprawy. Mimo to oba przypadki pokazują ten sam problem: ograniczenia eksportowe działają tylko wtedy, gdy kontrolowane są nie tylko same firmy z USA, ale również pośrednicy, centra logistyczne i kraje tranzytowe.