Wygodne jak klipsy, a grają, że Shokz. Słuchawki OpenDots w Polsce

Shokz najmocniej kojarzony jest ze słuchawkami dla sportowców jak wprowadzony niedawno model Shokz OpenFit Pro, ale producent ma też modele bardziej uniwersalne i lifestylowe, jak debiutujące OpenDots 2 i OpenDots Air.

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Nowe urządzenia Shokz zostały zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu, pracy hybrydowej oraz aktywności fizycznej bez odcinania użytkownika od dźwięków otoczenia. Słuchawki różnią się parametrami technicznymi, czasem pracy na baterii oraz ceną, która wynosi odpowiednio 849 zł i 599 zł.

Oba modele mają moduł Bluetooth 6.1 z kodekiem AAC, funkcję dynamicznego wykrywania ucha z możliwością zamiennego stosowania lewej i prawej słuchawki oraz parowanie wielopunktowe z 2 urządzeniami jednocześnie.

Shokz OpenDots 2

Wyżej pozycjonowany model Shokz OpenDots 2 waży 6,4 g na słuchawkę i wykorzystuje konstrukcję JointArc z elastyczną płytką ze stopu niklu i tytanu, co pozwala na naturalne dopasowanie do kształtu ucha.

Za jakość dźwięku odpowiadają technologie Bassphere 2.0, MirrorPitch oraz ulepszone Dolby Audio. W celu zapewnienia czystych połączeń telefonicznych producent zastosował system 3 mikrofonów ze wsparciem sztucznej inteligencji, na który składają się 2 mikrofony wykorzystujące przewodnictwo powietrzne oraz 1 oparty na przewodnictwie kostnym.

Słuchawki oferują do 10 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, a etui wydłuża ten czas do 40 godzin. Szybkie, 5-minutowe ładowanie zapewnia do 2 godzin pracy, a całe etui można ładować bezprzewodowo w standardzie Qi.

Urządzenie cechuje się normą odporności IP57 dla słuchawek i IP54 dla etui. Model dostępny jest w kolorach perłowej bieli, szarym oraz czarnym w sugerowanej cenie detalicznej 849 zł.

Shokz OpenDots Air

Lżejszy model Shokz OpenDots Air charakteryzuje się wagą 6,3 g i również ma konstrukcję JointArc. W tym wariancie zastosowano podstawową technologię akustyczną Bassphere oraz system DirectPitch ograniczający wyciek dźwięku na zewnątrz.

Za redukcję szumów podczas rozmów odpowiada system oparty na 2 mikrofonach powietrznych wspieranych przez AI, bez dodatkowego mikrofonu kostnego.

Akumulator pozwala na 9 godzin pracy, a etui zwiększa ten zapas do 36 godzin. Uzyskanie 2 godzin odtwarzania wymaga w tym przypadku 10 minut szybkiego ładowania, a sam model nie obsługuje ładowania bezprzewodowego Qi.