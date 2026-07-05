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Słuchawki dla sportowców. Ponad 1000 zł, ale mają funkcję, jakiej próżno szukać u konkurencji

Do sprzedaży w Polsce wkraczają flagowe, bezprzewodowe słuchawki Shokz OpenFit Pro, które wprowadzają kategorię open-ear na zupełnie nowy poziom. To propozycja dla wymagających, aktywnych użytkowników.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:32
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Słuchawki dla sportowców. Ponad 1000 zł, ale mają funkcję, jakiej próżno szukać u konkurencji
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Shokz OpenFit Pro to otwarte słuchawki, z których najbardziej skorzystają sportowcy i użytkownicy aktywni fizycznie. Choć w sprzedaży jest spory wybór podobnych modeli, Shokz ma pewien atut, o który trudno w kategorii open-ear.

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Otwarte słuchawki z redukcją hałasu

Największym atutem Shokz OpenFit Pro jest funkcja redukcji hałasu. To niezwykle rzadkie połączenie, ponieważ otwarta konstrukcja z natury nie izoluje kanału słuchowego, co technicznie bardzo utrudnia działanie systemów ANC. 

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W Shokz OpenFit Pro inżynierom udało się połączyć świadomość otoczenia wynikającą z konstrukcji open-ear z możliwością precyzyjnego odseparowania się od najbardziej uciążliwego zgiełku. System bazuje na algorytmie, który analizuje docierające do ucha fale dźwiękowe i dostosowuje działanie redukcji hałasu w czasie rzeczywistym przy pomocy trzech mikrofonów. Intensywność działania redukcji szumów można płynnie regulować w aplikacji, dopasowując profil do pracy w głośnym biurze, odpoczynku w kawiarni czy dynamicznego treningu na siłowni.  

Słuchawki dla sportowców. Ponad 1000 zł, ale mają funkcję, jakiej próżno szukać u konkurencji

Pod kątem specyfikacji muzycznej Shokz OpenFit Pro również zapowiadają się obiecująco. Słuchawki łączą się przez Bluetooth 6.1 z wykorzystaniem kodeka AAC. Za jakość brzmienia odpowiada system Shokz OpenSound oraz zsynchronizowany przetwornik z podwójną membraną z technologią Shokz SuperBoost, co ma gwarantować czyste wysokie tony, głęboki bas i minimalny poziom zniekształceń. 

Wrażenia przestrzenne potęguje pełna optymalizacja pod kątem Dolby Atmos oraz funkcja śledzenia ruchu głowy, niezwykle przydatna w trakcie oglądania filmów czy grania. W aplikacji mobilnej na użytkowników czeka zestaw profili korektora graficznego.  

Słuchawki dla sportowców. Ponad 1000 zł, ale mają funkcję, jakiej próżno szukać u konkurencji

System 3 mikrofonów wspierany jest przez funkcję rozpoznawania głosu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, co według producenta zapewni wyjątkową czystość rozmów telefonicznych. Nie zabrakło funkcji parowania wielopunktowego, dzięki której słuchawki mogą być połączone jednocześnie z laptopem i smartfonem. 

Z kolei sportowcy docenią elastyczne pałąki ze stopu niklu i tytanu pokryte miękkim silikonem, wagę wynoszącą zaledwie 12,3 g na jedną słuchawkę oraz klasę odporności na pot i zachlapania IP55.  

Słuchawki dla sportowców. Ponad 1000 zł, ale mają funkcję, jakiej próżno szukać u konkurencji

Mocnym punktem specyfikacji okazuje się akumulator. Przy wyłączonej redukcji hałasu Shokz OpenFit Pro potrafią grać przez 12 godzin na jednym ładowaniu, a dołączone etui wydłuża ten czas do 50 godzin. Uruchomienie trybu wyciszania skraca te wyniki odpowiednio do 6 godzin działania i 24 godzin z wykorzystaniem energii z etui. Sprzęt obsługuje ponadto ładowanie bezprzewodowe oraz system szybkiego uzupełniania energii, który już po 10 minutach w etui zapewnia do 4 godzin dalszej pracy.  

Słuchawki Shokz OpenFit Pro zadebiutowały w dwóch klasycznych wersjach kolorystycznych: czarnej oraz białej. Można je kupić za pośrednictwem oficjalnej strony shokz.pl oraz u partnerów handlowych marki. Producent wycenił swój najnowszy model na 1049 zł.

Dla osób, które przed wydaniem takiej kwoty chciałyby osobiście sprawdzić, jak otwarta konstrukcja radzi sobie z redukcją szumów w praktyce, producent przygotował specjalne stacje odsłuchowe w wybranych lokalizacjach na terenie całego kraju – ich dokładną mapę można znaleźć na dedykowanej podstronie shokz.pl/przetestuj.

Shokz OpenFit Pro czarne
Shokz OpenFit Pro białe
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telepolis
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Źródła zdjęć: Shokz