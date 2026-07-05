Pancerna nowość Ulefone. Ten gadżet zastąpi tradycyjne krótkofalówki

Na platformie Kickstarter trwa kampania crowdfundingowa urządzenia RugOne Xlink 7, za którym stoi producent pancerniaków Ulefone.

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Ten poręczny gadżet to sportowa krótkofalówka 4G, alternatywa dla tradycyjnych radiowych walkie-talkie. RugOne Xlink 7 został zamknięty w obudowie o rozmiarach etui na słuchawki bezprzewodowe i waży zaledwie 84 g. Wszędzie się zmieści, można go przytroczyć od paska, plecaka lub zamontować na kierownicy roweru.

Zamiast tradycyjnej łączności radiowej o ograniczonym zasięgu, sprzęt wykorzystuje globalną sieć 4G, oferując natychmiastową komunikację głosową na dowolną odległość. Użytkownicy mogą prowadzić rozmowy w grupie od 3 do 5 urządzeń jednocześnie w trybie dwukierunkowym, bez konieczności ciągłego trzymania przycisku. Oczywiście cały czas trzeba być w zasięgu sieci 4G, więc nie wszędzie ten gadżet znajdzie swoje zastosowanie.

Producent przekonuje, że RugOne Xlink 7 sprawdzi się podczas wakacyjnych pieszych wędrówek, w grupie rowerzystów lub motocyklistów, podczas uprawiania sportów ekstremalnych, a zimą na nartach. Może być też wykorzystywany przez służby ratunkowe czy pracowników terenowych.

RugOne Xlink 7 stworzono z myślą o pracy w najbardziej wymagających warunkach, co potwierdzają certyfikaty IP68 oraz IP69K, a także militarne testy wytrzymałości MIL-STD-810H. Urządzenie bez problemu znosi upadki oraz skrajne temperatury, a wbudowane ogniwo o pojemności 1020 mAh zachowuje pełną sprawność w mrozie do -30°C oraz w upale sięgającym 55°C.

RugOne Xlink 7 został dodatkowo wyposażony w procesor AI odpowiedzialny za inteligentną redukcję szumów, która ma skutecznie odcinać odgłosy wichury czy otoczenia, dbając o czystość głosu nawet podczas szybkiej jazdy.

Urządzenie wyposażono także w funkcję Voice Recall do odtwarzania ostatniej wiadomości, wbudowaną latarkę TorchX oraz rozbudowane systemy pozycjonowania GPS, Beidou i Glonass. Bezpieczeństwo podnosi system SOS, który po 5-krotnym kliknięciu przycisku akcji uruchamia syrenę, wykonuje połączenie alarmowe i wysyła lokalizację za pośrednictwem aplikacji RugOne Xlink App.

Konstruktorzy zadbali też o wygodę i dodali bezprzewodowy pierścień PTT na palec lub kierownicę, który łączy się przez Bluetooth i zastępuje fizyczny klawisz na obudowie. To dobre rozwiązanie dla rowerzystów.