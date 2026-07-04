Bezpieczeństwo

Nastolatek nabijał Polakom kosmiczne rachunki za komórki. Grozi mu 7 lat

17-latek włamywał się na konta klientów sieci komórkowych. Wygenerował niemal 90 tysięcy złotych strat. Mimo młodego wieku grozi mu kilkuletnia odsiadka.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 04 LIP 2026
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Nastolatek nabijał Polakom kosmiczne rachunki za komórki. Grozi mu 7 lat
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Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 17-latka, który masowo włamywał się na konta klientów sieci telekomunikacyjnych. Nastolatek oszukał w ten sposób ponad 260 osób, a łączne straty sięgają niemal 90 tys. zł. Śledczy namierzyli go dzięki szczegółowej analizie sieciowej i nie ukrywają, że wiek hakera mocno ich zaskoczył.

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Młody cyberprzestępca szukał swoich ofiar na popularnej platformie gamingowej dla młodzieży. Gdy zdobywał dostęp do ich kont, tak manipulował systemami operatorów, aby włączać drogie usługi premium. Policja z oczywistych względów nie podaje szczegółów technicznych tych włamań, ale wykorzystanie usług premium w przestępczym procederze nie jest niczym nowym. Niczego nieświadomi użytkownicy dowiadywali się o wszystkim dopiero z gigantycznych rachunków za telefon, które wynosiły nawet po kilka tysięcy złotych.

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Jak to mogło działać? Najbardziej realny scenariusz w środowisku graczy to kupowanie wirtualnych dóbr. Chłopak prawdopodobnie aktywował usługi premium lub mikropłatności w grach, kupując punkty, skiny, skrzynki czy abonamenty, a kosztami obciążał konta przejętych numerów. Takie cyfrowe dobra mógł następnie łatwo sprzedać innym graczom na portalach aukcyjnych.

Młody, ale odpowie jak dorosły

Jak ujawnia Policja, chłopak zaczął swój nielegalny biznes jeszcze przed 17 urodzinami, dlatego za tamte czyny odpowie przed sądem rodzinnym. Za nowsze oszustwa będzie już jednak sądzony jak dorosły. Podczas przeszukania policjanci znaleźli w jego mieszkaniu obciążające dowody, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów oszustwa komputerowego i bezprawnego zdobycia danych.

Nastolatek trafił pod dozór policji, a za kratkami może spędzić nawet 7 lat. Śledztwo, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ, wciąż trwa, a lista poszkodowanych może się jeszcze wydłużyć.

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telepolis
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Źródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock, Policja.pl
Źródła tekstu: Policja.pl