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Instagram w końcu to zrobił. Twoje dziecko ma być bezpieczniejsze

Firma Meta ogłosiła lepszą ochronę dzieci i nastolatków w aplikacjach Instagram, Facebook oraz Messenger.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:01
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Instagram w końcu to zrobił. Twoje dziecko ma być bezpieczniejsze
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Firma Meta w końcu bierze się za ochronę dzieci i nastolatków w swoich usługach oraz aplikacjach. Od dawna wiadomo, że media społecznościowe potrafią mieć druzgocący wpływ na zdrowie psychiczne młodszych użytkowników. Nowe rozwiązania mają temu zapobiec. Jednak czy będą wystarczające?

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Szkodliwość Instagrama

Naukowcy sprawdzili, jak działają algorytmy Instagrama. W tym celu założyli kilka fałszywych kont nastolatków. Okazało się, że wystarczyło polubić zaledwie jeden post o tematyce fitness, aby całkowicie przeprogramować algorytm. 

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Po zaledwie jednym like'u aplikacja wypełniła się wskazówkami dotyczącymi odchudzania, ekstremalnymi dietami oraz zdjęciami przerobionych sylwetek. Wzorzec powtarzał się na profilach naśladujących nastolatków w różnym wieku i o różnych płciach.

Naukowcy z Harvardu przekonują, że zalewanie młodych umysłów takimi treściami jest dla nich szkodliwe. Prowadzi do negatywnych porównań z nierealistycznymi wzorcami, lęku, depresji, a także zaburzeń odżywiania. Nawet wewnętrzne badania firmy Meta pokazały, że 32 proc. dziewczyn w wieku nastoletnim gorzej czuły się ze swoim ciałem po korzystaniu z Instagrama.

Instagram w końcu to zrobił. Twoje dziecko ma być bezpieczniejsze

Dlatego też Meta we wszystkich swoich aplikacjach wprowadza ustawienia limitu wieku. Zmiana tej jednej opcji - jak wynika z niezależnych badań - przekłada się na 68 proc. mniej treści skierowanych do dorosłych. Już teraz działa to na Instagramie, gdzie opcja ta będzie domyślnie aktywna na kontach nastolatków. Jeszcze w tym roku pojawi się też na Facebooku oraz Messengerze.

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telepolis
Facebook instagram messenger Meta wpływ mediów społecznościowych na dzieci
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends