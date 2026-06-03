Instagram w końcu to zrobił. Twoje dziecko ma być bezpieczniejsze

Firma Meta w końcu bierze się za ochronę dzieci i nastolatków w swoich usługach oraz aplikacjach. Od dawna wiadomo, że media społecznościowe potrafią mieć druzgocący wpływ na zdrowie psychiczne młodszych użytkowników. Nowe rozwiązania mają temu zapobiec. Jednak czy będą wystarczające?

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Szkodliwość Instagrama

Naukowcy sprawdzili, jak działają algorytmy Instagrama. W tym celu założyli kilka fałszywych kont nastolatków. Okazało się, że wystarczyło polubić zaledwie jeden post o tematyce fitness, aby całkowicie przeprogramować algorytm.

Po zaledwie jednym like'u aplikacja wypełniła się wskazówkami dotyczącymi odchudzania, ekstremalnymi dietami oraz zdjęciami przerobionych sylwetek. Wzorzec powtarzał się na profilach naśladujących nastolatków w różnym wieku i o różnych płciach.

Naukowcy z Harvardu przekonują, że zalewanie młodych umysłów takimi treściami jest dla nich szkodliwe. Prowadzi do negatywnych porównań z nierealistycznymi wzorcami, lęku, depresji, a także zaburzeń odżywiania. Nawet wewnętrzne badania firmy Meta pokazały, że 32 proc. dziewczyn w wieku nastoletnim gorzej czuły się ze swoim ciałem po korzystaniu z Instagrama.