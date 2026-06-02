Koniec z największą wadą flagowców Samsunga. Na to wszyscy czekali

Pożegnanie z dotychczasową baterią

Brak zmian w wielkości akumulatora był częstym zarzutem wobec poprzednich generacji topowych smartfonów Samsunga z dopiskiem "Ultra" w nazwie. Najnowsze przecieki wskazują, że model Galaxy S27 Ultra definitywnie zerwie z tą tradycją. Źródła podają zastosowanie ogniwa o pojemności zbliżającej się do 6000 mAh. Samsung najprawdopodobniej użyje tej okrągłej wartości w materiałach informacyjnych jako pojemności typowej.

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Smartfon obsłuży standard ładowania bezprzewodowego Qi2, ma też przynieść wsparcie dla akcesoriów magnetycznych. Rozwiązanie to działa na podobnej zasadzie jak systemy stosowane w telefonach Apple'a lub Google'a.

Całkowita zmiana wyglądu aparatów

Przecieki zapowiadają modyfikację układu aparatów na obudowie. Moduł fotograficzny ma zostać ułożony w poziomie. Taka informacja pojawiała się już wcześniej w raportach z azjatyckich fabryk. Zwiastuje to dużą zmianę w wyglądzie tylnego panelu urządzenia.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Google Pixel 10 Pro

Zestaw aparatów ma również przejść małą redukcję. Według przecieków, Samsung zrezygnuje z dodatkowego teleobiektywu z trzykrotnym przybliżeniem. Na plecach znajdą się trzy aparaty. Główny wykorzysta matrycę HP6 o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Uzupełni go aparat ultraszerokokątny 50 Mpix oraz teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix z pięciokrotnym zbliżeniem optycznym.

Najnowsze podzespoły i chłodzenie cieczą

Sercem smartfonu zostanie procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, produkowany w procesie technologicznym 2 nm. Urządzenie otrzyma nowe pamięci LPDDR6, które zaoferują dwukrotnie większą przepustowość oraz mniejsze zużycie energii względem poprzedniej generacji. Użytkownicy dostaną też na swoje dane szybką pamięć w standardzie UFS 5.0.

Zastosowanie tak szybkich podzespołów wymusza wykorzystanie nowych metod odprowadzania ciepła. Koreańskie media informują o testowaniu systemu chłodzenia cieczą. Nowe rozwiązanie ma bezpośrednio łączyć się z procesorem. Pozwoli to ominąć problemy związane z hałasem generowanym przez mechaniczne wentylatory.

Nowa generacja ekranu OLED

Ekran urządzenia będzie miał przekątną 6,9 cala. Zastosowany ma być płaski wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości 2K. Producent wykorzysta w nim nowoczesny materiał oznaczony jako M16, co pozwoli on na uzyskanie wyższej jasności przy mniejszym poborze prądu.

Konstrukcję wzmocni aluminiowa rama boczna. Całość uzyska certyfikat wodoszczelności i pyłoszczelności IP68. Smartfon będzie też dysponował szybkim złączem komunikacyjnym w standardzie USB 3.2.