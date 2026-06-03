Duolingo ma dla użytkowników prezent. Można korzystać do 30 czerwca
Duolingo przygotowało całkiem przyjemny prezent dla swoich użytkowników. Dostali oni właśnie możliwość odzyskania utraconej serii (strike). Kto korzysta z aplikacji, ten wie, jakie to ważne.
Duolingo z prezentem z okazji 14. rocznicy
Nie jest żadnym zaskoczeniem, że Polacy pokochali Duolingo i najchętniej uczą się z w ten sposób angielskiego. Z aktualnych danych wynika nawet, że zajmujemy 11. miejsce, w Europie, pod względem średniej długości serii, wyprzedzając tym samym kraje takie, jak Francja i Szwajcaria.
Jak widać, każda aplikacja świętuje w inny sposób swoje urodziny. Spotify pokusiło się o specjalny wygląd ikony, a Duolingo postanowiło coś podarować użytkownikom.
O takie rozwiązanie prosili użytkownicy
Duolingo, z okazji swoich 14. urodzin, przygotowało niespodziankę dla tych nieco bardziej zapominalskich użytkowników. Aplikacja postanowiła spełnić najczęściej powtarzającą się prośbę - odzyskać utraconą serię. Każdy, kto kiedykolwiek zbudował serię składającą się z conajmniej 30 dni, może ją teraz przywrócić. Utrata serii jest najczęstszym powodem porzucania nauki języka przez aplikację. A przecież niejedokrotnie wynika ona z wyjazdu, popsutego urządzenia, choroby lub zwyczajnie - kilku gorszych dni.
3 lekcje i mamy serię z powrotem
Warunkiem jest tylko wykonanie trzech lekcji, co można zrobić w zaledwie kilka minut.
Jest to ukłon w stronę użytkowników i zachęta do tego, aby powrócili do aplikacji, bez konieczności zaczynania wszystkiego od nowa. Prezent ten będzie działał jedynie do końca miesiąca, czyli do 30 czerwca 2026.