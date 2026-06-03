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Duolingo ma dla użytkowników prezent. Można korzystać do 30 czerwca

Duolingo przygotowało całkiem przyjemny prezent dla swoich użytkowników. Dostali oni właśnie możliwość odzyskania utraconej serii (strike). Kto korzysta z aplikacji, ten wie, jakie to ważne. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:36
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Duolingo ma dla użytkowników prezent. Można korzystać do 30 czerwca
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Duolingo z prezentem z okazji 14. rocznicy

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że Polacy pokochali Duolingo i najchętniej uczą się z w ten sposób angielskiego. Z aktualnych danych wynika nawet, że zajmujemy 11. miejsce, w Europie, pod względem średniej długości serii, wyprzedzając tym samym kraje takie, jak Francja i Szwajcaria. 

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Jak widać, każda aplikacja świętuje w inny sposób swoje urodziny. Spotify pokusiło się o specjalny wygląd ikony, a Duolingo postanowiło coś podarować użytkownikom. 

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O takie rozwiązanie prosili użytkownicy

Duolingo, z okazji swoich 14. urodzin, przygotowało niespodziankę dla tych nieco bardziej zapominalskich użytkowników. Aplikacja postanowiła spełnić najczęściej powtarzającą się prośbę - odzyskać utraconą serię. Każdy, kto kiedykolwiek zbudował serię składającą się z conajmniej 30 dni, może ją teraz przywrócić. Utrata serii jest najczęstszym powodem porzucania nauki języka przez aplikację. A przecież niejedokrotnie wynika ona z wyjazdu, popsutego urządzenia, choroby lub zwyczajnie - kilku gorszych dni. 

3 lekcje i mamy serię z powrotem

Warunkiem jest tylko wykonanie trzech lekcji, co można zrobić w zaledwie kilka minut. 

Jest to ukłon w stronę użytkowników i zachęta do tego, aby powrócili do aplikacji, bez konieczności zaczynania wszystkiego od nowa. Prezent ten będzie działał jedynie do końca miesiąca, czyli do 30 czerwca 2026. 

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Źródła zdjęć: jackpress / Shutterstock
Źródła tekstu: Duolingo, Fast Company