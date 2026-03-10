Sprzęt

Tak będzie wyglądał OnePlus Watch 4. Ma kopertę z tytanu

Oppo szykuje się do premiery nowego, flagowego smartwatcha, który na globalnym rynku zadebiutuje najpewniej pod nazwą OnePlus Watch 4. Poznaliśmy nowe szczegóły na temat tych modeli.

Oppo już kilka dni temu zaczęło zapowiadać premierę zegarka Oppo Watch X3, który zadebiutuje już za tydzień. W chińskim serwisie Weibo krąży już wiele dodatkowych informacji na ten temat, wraz ze zdjęciami na żywo. Źródła podają, że na globalne rynki zegarek trafi przede wszystkim jako OnePlus Watch 4. Nie sposób jednak wykluczyć, że producent wprowadzi ten zegarek także pod marką Oppo.

Tak będzie wyglądał OnePlus Watch 4. Ma kopertę z tytanu

Konstrukcja cała ze stopu tytanu

Najciekawsze w przeciekach wydają się zapowiedzi dotyczące obudowy. Zgodnie z nimi producent całkowicie zrezygnował z wewnętrznego, kompozytowego szkieletu, wycinając kopertę z jednego bloku lotniczego tytanu TC4. Ten inżynieryjny zabieg sprawił, że zegarek jest o 16% lżejszy i 6,4% smuklejszy od swojego poprzednika. Chińskie źródła określają to rozwiązanie mianem „integralnego tytanu”.

Tak będzie wyglądał OnePlus Watch 4. Ma kopertę z tytanu

Zdjęcia na żywo rzucają też całkiem inne światło na design zegarka. Urządzenie przyciąga wzrok nietypowym, 12-bocznym bezelem okalającym szafirowe szkło, co przypomina trochę wzornictwo niektórych zegarków Huawei. Dla tradycjonalistów przewidziano całkowicie okrągłą wersję Gravity Black. 

Tak będzie wyglądał OnePlus Watch 4. Ma kopertę z tytanu

Konstrukcja jest przygotowana na ekstremalne warunki, co potwierdzają certyfikaty odporności na wodę i pył (IP68 oraz IP69), a także wojskowy standard MIL-STD-810H. Ekran osiąga imponującą jasność szczytową rzędu 3000 nitów, lecz wartość ta jest aktywowana wyłącznie podczas aktywnych treningów w pełnym słońcu.

Tak będzie wyglądał OnePlus Watch 4. Ma kopertę z tytanu

Z doniesień wynika, że ponownie producent zastosuje architekturę łącząca dwa procesory – bardziej wydajny układ Qualcomma z rodziny Snapdragon W oraz energooszczędny chipe BES2800. Płynną pracę zapewni 2 GB pamięci RAM, na dane przeznaczono 32 GB, a za zasilanie odpowiada ogniwo o pojemności 632 mAh z magnetycznym ładowaniem 10 W. Wiadomo też, że chiński wariant zaoferuje samodzielną łączność eSIM, jednak nie wiadomo, czy funkcja ta ostatecznie trafi do globalnej wersji zegarka.

Tak będzie wyglądał OnePlus Watch 4. Ma kopertę z tytanu

Smartwatch obsługuje uniwersalne teleskopy 22 mm, ale dedykowane paski z poprzednich generacji (OnePlus Watch 2/3) nie będą pasować ze względu na zmieniony profil mocowania. W komplecie znajdą się nowe, bardziej elastyczne paski 22 mm o segmentowej budowie, które zapewniają lepsze oddychanie skóry.

Tak będzie wyglądał OnePlus Watch 4. Ma kopertę z tytanu

Zegarek zostanie zaprezentowany w Chinach już 17 marca.

