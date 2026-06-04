Oto najszybszy telefon na rynku. Xiaomi poza top 10
Najnowsze zestawienie najwydajniejszych flagowców z Androidem według popularnego benchmarku AnTuTu za maj 2026 roku przynosi spore przetasowania. Xiaomi i Samsung wielkimi nieobecnymi.
Ranking AnTuTu na maj 2026: Red Magic 11S Pro+ deklasuje konkurencję z rekordowym wynikiem
Zwycięzcą majowego zestawienia został gamingowy potwór ze stajni Nubii – Red Magic 11S Pro+. Smartfon ten osiągnął imponujący wynik 4 171 821 punktów, co czyni go najwyżej ocenionym flagowcem z systemem Android w całej historii rankingu AnTuTu.
Zaraz za nim, z wynikiem niewiele niższym, uplasował się iQOO 15 Ultra, który zdobył 4 144 802 punkty. Trzecie miejsce na podium przypadło Vivo X300 Ultra Satellite Communication Edition, który wykręcił solidne 4 103 004 punkty, dopełniając grono urządzeń przekraczających barierę 4,1 miliona.
Pełna lista TOP 10 najwydajniejszych flagowców (Maj 2026):
Vivo wielkim wygranym, Qualcomm dominuje rynek
Gdy przyjrzymy się bliżej strukturze zestawienia, można zauważyć dwóch głównych zwycięzców tego miesiąca. Z perspektywy producentów bezapelacyjnym triumfatorem jest Vivo. Firma — wliczając w to submarkę iQOO — wprowadziła do pierwszej dziesiątki aż cztery modele. Red Magic i Honor zagarnęły po dwa miejsca, podczas gdy Oppo i Realme musiały zadowolić się jedną pozycją na liście.
Z kolei na rynku procesorów układ sił jest niemalże jednostronny. Aż 9 na 10 smartfonów z majowego TOP 10 napędzanych jest topowym układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5. Pokazuje to wyraźnie, że w segmencie najwyższej wydajności układ (i jego surowa moc) od Amerykanów deklasuje konkurencję. Jedynym „rodzynkiem” w tym zestawieniu, który przełamuje monopol Qualcomma, jest Realme GT8 Pro (6. miejsce), pracujący pod kontrolą procesora MediaTek Dimensity 9500.
Kogo zabrakło?
Największą niespodzianką w nowym rankingu jest kompletny brak reprezentantów Xiaomi. Marka, która dotychczas regularnie meldowała się w czołowej dziesiątce (z mniejszą lub większą częstotliwością), tym razem nie zdołała umieścić ani jednego ze swoich urządzeń wśród najwydajniejszych flagowców maja.
Zaś na marki takie jak Samsung, Motorola czy tym bardziej Goole z założenia nie ma co tutaj liczyć. Benchmarkowa wydajność nigdy nie była ich domeną.