Oto najszybszy telefon na rynku. Xiaomi poza top 10

Ranking AnTuTu na maj 2026: Red Magic 11S Pro+ deklasuje konkurencję z rekordowym wynikiem

Zwycięzcą majowego zestawienia został gamingowy potwór ze stajni Nubii – Red Magic 11S Pro+. Smartfon ten osiągnął imponujący wynik 4 171 821 punktów, co czyni go najwyżej ocenionym flagowcem z systemem Android w całej historii rankingu AnTuTu.

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Zaraz za nim, z wynikiem niewiele niższym, uplasował się iQOO 15 Ultra, który zdobył 4 144 802 punkty. Trzecie miejsce na podium przypadło Vivo X300 Ultra Satellite Communication Edition, który wykręcił solidne 4 103 004 punkty, dopełniając grono urządzeń przekraczających barierę 4,1 miliona.

Pełna lista TOP 10 najwydajniejszych flagowców (Maj 2026):

Vivo wielkim wygranym, Qualcomm dominuje rynek

Gdy przyjrzymy się bliżej strukturze zestawienia, można zauważyć dwóch głównych zwycięzców tego miesiąca. Z perspektywy producentów bezapelacyjnym triumfatorem jest Vivo. Firma — wliczając w to submarkę iQOO — wprowadziła do pierwszej dziesiątki aż cztery modele. Red Magic i Honor zagarnęły po dwa miejsca, podczas gdy Oppo i Realme musiały zadowolić się jedną pozycją na liście.

Z kolei na rynku procesorów układ sił jest niemalże jednostronny. Aż 9 na 10 smartfonów z majowego TOP 10 napędzanych jest topowym układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5. Pokazuje to wyraźnie, że w segmencie najwyższej wydajności układ (i jego surowa moc) od Amerykanów deklasuje konkurencję. Jedynym „rodzynkiem” w tym zestawieniu, który przełamuje monopol Qualcomma, jest Realme GT8 Pro (6. miejsce), pracujący pod kontrolą procesora MediaTek Dimensity 9500.

Kogo zabrakło?

Największą niespodzianką w nowym rankingu jest kompletny brak reprezentantów Xiaomi. Marka, która dotychczas regularnie meldowała się w czołowej dziesiątce (z mniejszą lub większą częstotliwością), tym razem nie zdołała umieścić ani jednego ze swoich urządzeń wśród najwydajniejszych flagowców maja.