Panel fotowoltaiczny z Action. Ostatnio były kolejki

Składany panel słoneczny Re-load jest genialny

Gdy rok temu pisaliśmy o tym panelu, Paweł Maretycz aż ruszył do sklepu, by kupić go na testy. Załapał się na ostatnie sztuki, ale niestety szybko panele wyparowały z oferty. Teraz gdy wreszcie nastąpił powrót hitu, spodziewajcie się niebawem naszego testu. Już teraz mogę zdradzić, że ocena będzie ekstremalnie wysoka, bo wydajny jest, jak mało który panel w tej cenie.

Na balkonie u Pawła panel przetrwał bez trudu zimę. Solidny sprzęt

Panel jest wodoodporny (IPX4) i składany, a tuż przy złączach wyjściowych producent dorzucił przydatną kieszeń zamykaną na zamek. Możemy umieścić w niej ładowane urządzenie (mamy złącza USB-A i USB-C oraz przewód w zestawie) albo wrzucić tam powerbank, by naładował się na później.

W pudełku znajdziecie też dwa karabińczyki, a przemyślane rozłożenie szlufek pozwala na zawieszenie panelu w pionie, jak i w poziomie, w zależności od zastanych warunków terenowych. Trwałość produktu potwierdza aż trzyletnia gwarancja.

W tym roku jest to nawet ulepszony model

Co ciekawe, panel trafił tym razem do oferty w wersji z pomarańczowym wykończeniem okolic wokół samych elementów fotowoltaicznych. Dodatkową różnicą jest fakt zastosowania zamka błyskawicznego z tyłu panelu, zamiast dotychczasowych rzepów. Ta ostatnia zmiana jest zdecydowanie na plus, bo rzepy potrafiły na biwaku zbierać różnego rodzaju zabrudzenia.

Zamek błyskawiczny to praktyczne udoskonalenie panelu