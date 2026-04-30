Panel fotowoltaiczny z Action. Ostatnio były kolejki

Sieć sklepów Action ogłosiła długo wyczekiwany powrót przydatnej elektroniki. Przed samą majówką pojawił się potrójny, składany panel fotowoltaiczny o imponującej mocy 28 W. Action sprzedaje go za bezcen.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 12:52
Składany panel słoneczny Re-load jest genialny

Gdy rok temu pisaliśmy o tym panelu, Paweł Maretycz aż ruszył do sklepu, by kupić go na testy. Załapał się na ostatnie sztuki, ale niestety szybko panele wyparowały z oferty. Teraz gdy wreszcie nastąpił powrót hitu, spodziewajcie się niebawem naszego testu. Już teraz mogę zdradzić, że ocena będzie ekstremalnie wysoka, bo wydajny jest, jak mało który panel w tej cenie.

Na balkonie u Pawła panel przetrwał bez trudu zimę. Solidny sprzęt

Panel fotowoltaiczny z Action kusi ceną i wielką mocą

Panel jest wodoodporny (IPX4) i składany, a tuż przy złączach wyjściowych producent dorzucił przydatną kieszeń zamykaną na zamek. Możemy umieścić w niej ładowane urządzenie (mamy złącza USB-A i USB-C oraz przewód w zestawie) albo wrzucić tam powerbank, by naładował się na później.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Panel solarny REOLINK 2 Czarny
Panel solarny REOLINK 2 Czarny
0 zł
136 zł - najniższa cena
Kup teraz 136 zł
Panel solarny REOLINK 2 Biały
Panel solarny REOLINK 2 Biały
0 zł
99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99 zł
Panel fotowoltaiczny DJI Power 100W
Panel fotowoltaiczny DJI Power 100W
0 zł
679.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 679.99 zł
Advertisement
W pudełku znajdziecie też dwa karabińczyki, a przemyślane rozłożenie szlufek pozwala na zawieszenie panelu w pionie, jak i w poziomie, w zależności od zastanych warunków terenowych. Trwałość produktu potwierdza aż trzyletnia gwarancja.

Zestawu szukajcie w alejce Media

W tym roku jest to nawet ulepszony model

Co ciekawe, panel trafił tym razem do oferty w wersji z pomarańczowym wykończeniem okolic wokół samych elementów fotowoltaicznych. Dodatkową różnicą jest fakt zastosowania zamka błyskawicznego z tyłu panelu, zamiast dotychczasowych rzepów. Ta ostatnia zmiana jest zdecydowanie na plus, bo rzepy potrafiły na biwaku zbierać różnego rodzaju zabrudzenia.

Zamek błyskawiczny to praktyczne udoskonalenie panelu

Regularna cena nowości w Action to zaledwie 85,95 zł. Można czekać na promocje, ale można się też odbić od pustych półek, więc ja bym nie zwlekał.

Zobacz: Kupiłem panel fotowoltaiczny z Action. Jest lepiej, niż sądziłem

Action okazje w action ładowanie telefonu nowość w action Fotowoltaika z Action panel solarny z action panel z action bateria słoneczna ładowarka słoneczna
Źródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis, Action
Źródła tekstu: Action, wł