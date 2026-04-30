Biegiem do Action! 42,95 zł za sprzęt 4 w 1 - każdy Polak musi mieć

W końcu w Action pojawił się sprzęt godny rekomendacji, który każdy Polak powinien mieć w domu. To nie marketingowy wymysł, to rządowa rekomendacja.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 10:48
Korbka, solar i baterie — czyli radio awaryjne 4 w 1 z latarką i powerbankiem

Radio na baterie i powerbank to jedne z obowiązkowych pozycji na liście wyposażenia plecaka ewakuacyjnego według rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To właśnie ta instytucja wysłała do milionów Polaków Poradnik na czas kryzysu i wojny, który zapewne znaleźliście w swoich skrzynkach pocztowych.

Nowość z Action przyda się jednak też w mniej dramatycznych okolicznościach, podczas wędkowania czy odpoczynku gdzieś w dziczy. Wszędzie tam, gdzie sieci komórkowe nie docierają w ogóle lub tylko z wielkim wysiłkiem, tradycyjny dostęp do stacji radiowych będzie na wagę złota.

Ale na tym nie kończą się atuty tego maleństwa — ma ono zarówno wbudowany powerbank 4000 mAh będący podstawowym źródłem zasilania, jak i mechaniczną korbkę do ładowania czy nawet niewielki panel solarny. A gdy jest ciemno lub nie mamy już siły machać korbą, powerbank można naładować za pomocą zwyczajnych 3 paluszków AAA. Dla mnie hit. Oczywiście tego transformera przetrwania można też naładować przez USB, jak i portem tym naładować telefon (funkcja powerbanka).

Aż 40 godzin grania i latarka

Co przy tym ważne, baterii wystarcza na aż 40 godzin odtwarzania radia w pasmach FM i AM. Szczegółowe wytyczne dotyczące optymalnych zakresów modulacji radia znajdziesz w naszym obszernym poradniku. Wracając zaś do sprzętu w Action, jego poważnym atutem jest też wbudowana latarka, wraz z funkcją SOS, z której miejmy nadzieję, że nie będzie trzeba korzystać, ale zdecydowanie warto ją mieć.

Action udało się tym razem rzucić coś nie tylko taniego, ale i faktycznie przydatnego, czy wręcz obowiązkowego dla każdego Polaka w trudniejszych czasach. W tych mniej trudnych to cacko zrobi furorę choćby na majówkowym grillu. Znajdziesz je w alejce Media w sklepach Action.

Źródła zdjęć: Action, wł
Źródła tekstu: Action, oprac. wł