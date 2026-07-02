Android 17 psuje telefony. Użytkownicy Google Pixel znów poszkodowani

Smartfony Google Pixel zmagają się z kolejnym poważnym problemem, który ujawnił się po wydaniu stabilnej aktualizacji do systemu Android 17. Użytkownicy tych urządzeń zgłaszają, że ich telefony tracą płynność w najprostszych, casualowych grach mobilnych. Problemy dotyczą tak popularnych tytułów, jak Clash Royale czy Hill Climb Racing 2, a spadki wydajności sprawiają, że rozgrywka przestaje być jakąkolwiek przyjemnością. W przypadku niektórych tytułów jak Brawl Stars jest wręcz niemożliwa.

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Zgłoszenia, które masowo pojawiają się w serwisie Reddit, wskazują, że usterka dotyczy przede wszystkim modeli z serii Pixel 10, Pixel 9 oraz Pixel 8. Choć smartfony Google nigdy nie były pozycjonowane jako sprzęt typowo gamingowy, to problemy z działaniem w sumie mało wymagających produkcji, które powinny dobrze działać nawet na budżetowcach, wywołało wśród użytkowników falę oburzenia. Co ciekawe, część posiadaczy telefonów zauważyła spowolnienia nie tylko po instalacji Androida 17, ale już po czerwcowej aktualizacji usług Google Play.

Google jeszcze nie wie, co jest problemem, posiadaczom Pixeli pozostaje więc czekać, aż producent wyśle łatkę z poprawkami. Na szczęście społeczność użytkowników Pixeli znalazła kilka tymczasowych rozwiązań, które mogą przywrócić płynność w grach. Pierwszym sposobem jest wyczyszczenie pamięci podręcznej usług Google Play i ponowne uruchomienie telefonu. Alternatywna, bardziej zaawansowana metoda wymaga wejścia w opcje programistyczne systemu, a następnie ręcznej zmiany domyślnego sterownika. Są to jednak kłopotliwe półśrodki.

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