Sprzęt

Android 17 psuje telefony. Użytkownicy Google Pixel znów poszkodowani

Posiadacze smartfonów Google Pixel znów borykają się z usterkami technicznymi. Najnowsza aktualizacja do Androida 17 dla wielu z nich oznacza bardzo duże problemy z grami.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:54
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Android 17 psuje telefony. Użytkownicy Google Pixel znów poszkodowani
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Smartfony Google Pixel zmagają się z kolejnym poważnym problemem, który ujawnił się po wydaniu stabilnej aktualizacji do systemu Android 17. Użytkownicy tych urządzeń zgłaszają, że ich telefony tracą płynność w najprostszych, casualowych grach mobilnych. Problemy dotyczą tak popularnych tytułów, jak Clash Royale czy Hill Climb Racing 2, a spadki wydajności sprawiają, że rozgrywka przestaje być jakąkolwiek przyjemnością. W przypadku niektórych tytułów jak Brawl Stars jest wręcz niemożliwa.

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Zgłoszenia, które masowo pojawiają się w serwisie Reddit, wskazują, że usterka dotyczy przede wszystkim modeli z serii Pixel 10, Pixel 9 oraz Pixel 8. Choć smartfony Google nigdy nie były pozycjonowane jako sprzęt typowo gamingowy, to problemy z działaniem w sumie mało wymagających produkcji, które powinny dobrze działać nawet na budżetowcach, wywołało wśród użytkowników falę oburzenia. Co ciekawe, część posiadaczy telefonów zauważyła spowolnienia nie tylko po instalacji Androida 17, ale już po czerwcowej aktualizacji usług Google Play. 

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Google jeszcze nie wie, co jest problemem, posiadaczom Pixeli pozostaje więc czekać, aż producent wyśle łatkę z poprawkami. Na szczęście społeczność użytkowników Pixeli znalazła kilka tymczasowych rozwiązań, które mogą przywrócić płynność w grach. Pierwszym sposobem jest wyczyszczenie pamięci podręcznej usług Google Play i ponowne uruchomienie telefonu. Alternatywna, bardziej zaawansowana metoda wymaga wejścia w opcje programistyczne systemu, a następnie ręcznej zmiany domyślnego sterownika. Są to jednak kłopotliwe półśrodki.

Huge GPU slowdown after Android 17 Update
by u/Gabriel55ita in GooglePixel

Pętla restartów, padająca bateria...

To już kolejna podobna wpadka Google. W wysyłanych od marca aktualizacjach systemu i pakietach Pixel Drop znalazło się kilka błędów, które powodowały awarie części telefonów Pixel. Najpoważniejszy z nich to niekończąca się pętla restartów, uniemożliwiająca w ogóle włączenie systemu. Ratunkiem było przywrócenie ustawień fabrycznych, co jednak dla wielu użytkowników oznaczało utratę ważnych danych. Innym poważnym problemem było bardzo szybkie rozładowywanie się baterii – niektórzy musieli lądować swoje Pixele dwa razy dziennie.

Smartfony Google Pixel w RTV Euro AGD
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Źródła zdjęć: Google
Źródła tekstu: Android Authority