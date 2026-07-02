Skyscanner z nowościami. Na wakacje będą na wagę złota

Skyscanner chwali się, że co miesiąc pomaga ponad 160 mln osób na świecie porównywać loty, noclegi i wynajem aut. Tegoroczne nowości mają zamienić etap planowania w spójną, „przyjemną” część samej podróży. Centralnym elementem jest własna technologia AI, która ma wspierać użytkownika od pierwszego pomysłu na kierunek aż po szczegóły trasy, w tym trasy samochodowe i analizę cen.

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Planowanie podróży samochodem z AI

Nowa funkcja „Zaplanuj podróż samochodem” (w wersji beta) korzysta z autorskiej AI Skyscannera, by budować spersonalizowane road‑tripy. Użytkownik wybiera punkt odbioru auta, daty i styl podróży, a system generuje gotowe harmonogramy z postojami, atrakcjami i propozycjami wynajmu samochodu pasującymi do charakteru wyjazdu.

Do wyboru są m.in. trasy: widokowa (krajobrazy), kulturalna (zabytki, dziedzictwo), kulinarna (lokalne jedzenie), przygodowa (aktywny wypoczynek) i relaksująca (spokojne tempo). Dla każdej z nich AI dobiera punkty na mapie i jednocześnie podsuwa oferty wynajmu aut dobrane do typu wyprawy – np. inne dla spokojnej trasy po wybrzeżu, inne dla górskiego road‑tripu.

Śledzenie lotów w czasie rzeczywistym

Kolejna nowość to moduł śledzenia lotów w czasie rzeczywistym. Skyscanner ma teraz pokazywać na bieżąco: godziny odlotów i przylotów, aktualny status rejsu, numery bramek, terminali oraz taśm bagażowych. Chodzi o to, by pasażer mógł mieć w jednej aplikacji zarówno wyszukiwanie biletów, jak i aktualne informacje o swoim locie, bez konieczności przeskakiwania między stroną linii, tablicą odlotów i innymi apkami.

Rozwinięcie DROPS

DROPS – funkcja dostępna wyłącznie w aplikacji, która pokazuje duże spadki cen biletów – została rozbudowana. Skyscanner chwali się, że teraz potrafi zaprezentować do ponad ośmiu razy więcej atrakcyjnych „dropów” dziennie, bo przeszukuje ok. 100 mld cen i wyłapuje połączenia, które potaniały co najmniej o 20 proc. w ciągu ostatniego tygodnia. Dla użytkownika oznacza to więcej szans na „przyłapanie” taniego biletu w dobrym momencie.