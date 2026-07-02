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Leć do Action. Ceny od 21,99 zł, a w sam raz na sezon

Sezon rowery ruszył na dobre. Tym bardziej leć do Action, bo sklep wrzucił tanie akcesoria dla miłośników dwóch kółek.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:37
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Leć do Action. Ceny od 21,99 zł, a w sam raz na sezon
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Action z akcesoriami dla rowerzystów

Chociaż ekstremalne temperatury nie sprzyjają rowerowym wycieczkom, to na szczęście - przynajmniej na razie - upały mamy już za sobą. Wiele osób wsiądzie na swoje pojazdy, aby ruszyć na szlak. Warto wcześniej wyposażyć się w odpowiednie akcesoria. Takie właśnie są dostępne w promocji w sklepach Action.

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Leć do Action. Ceny od 21,99 zł, a w sam raz na sezon

Szczególnie przydatnym urządzeniem będzie bezprzewodowa pompka marki Grundig. Ma ona zarówno funkcję pompowania, jak i spuszczania powietrza, a jej wydajność to 120 l/min. Maksymalne ciśnienie powietrza wynosi 10,3 bar. Pompka wyposażona jest w 6 nasadek, więc można nią ładować nie tylko rowerowe opony, ale też np. materace, piłki, a nawet koła w samochodzie. Cena to 74,99 zł.

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Leć do Action. Ceny od 21,99 zł, a w sam raz na sezon

Drugim urządzeniem na wyprzedaży w Action jest licznik rowerowy marki Walfort. W zestawie znajdują się wszystkie akcesoria do zamontowania urządzenia, w tym: icznik, czujnik, magnes, baterie, uchwyt, opaski kablowe i wspornik. Akcesorium ma 20 funkcji, między innymi: aktualną prędkość, przebieg całkowity oraz stoper. Kupisz go w Action za jedyne 21,99 zł.

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Źródła zdjęć: Action,
Źródła tekstu: Action