Leć do Action. Ceny od 21,99 zł, a w sam raz na sezon
Sezon rowery ruszył na dobre. Tym bardziej leć do Action, bo sklep wrzucił tanie akcesoria dla miłośników dwóch kółek.
Action z akcesoriami dla rowerzystów
Chociaż ekstremalne temperatury nie sprzyjają rowerowym wycieczkom, to na szczęście - przynajmniej na razie - upały mamy już za sobą. Wiele osób wsiądzie na swoje pojazdy, aby ruszyć na szlak. Warto wcześniej wyposażyć się w odpowiednie akcesoria. Takie właśnie są dostępne w promocji w sklepach Action.
Szczególnie przydatnym urządzeniem będzie bezprzewodowa pompka marki Grundig. Ma ona zarówno funkcję pompowania, jak i spuszczania powietrza, a jej wydajność to 120 l/min. Maksymalne ciśnienie powietrza wynosi 10,3 bar. Pompka wyposażona jest w 6 nasadek, więc można nią ładować nie tylko rowerowe opony, ale też np. materace, piłki, a nawet koła w samochodzie. Cena to 74,99 zł.
Drugim urządzeniem na wyprzedaży w Action jest licznik rowerowy marki Walfort. W zestawie znajdują się wszystkie akcesoria do zamontowania urządzenia, w tym: icznik, czujnik, magnes, baterie, uchwyt, opaski kablowe i wspornik. Akcesorium ma 20 funkcji, między innymi: aktualną prędkość, przebieg całkowity oraz stoper. Kupisz go w Action za jedyne 21,99 zł.