mObywatel pilnuje Twojej podróży. Nowa funkcja może uratować skórę za granicą

Odyseusz trafia do mObywatela

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło do aplikacji mObywatel usługę Odyseusz, znaną wcześniej z serwisów MSZ. Teraz wszystko działa w jednym miejscu i bez konieczności przeszukiwania stron internetowych. Użytkownik może zgłosić wyjazd zagraniczny – zarówno krótki urlop, jak i dłuższy pobyt.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Ma jednak konkretne zastosowanie: w razie zagrożeń Ministerstwo Spraw Zagranicznych może szybciej skontaktować się z Polakami przebywającymi w danym kraju.

Jak zgłosić wyjazd?

Proces zgłaszania wyjazdu jest prosty i zajmuje kilka minut. W aplikacji należy przejść do sekcji "Podróż" w "Usługach", kliknąć opcję "Odyseusz", a następnie "Twoje podróże" i nacisnąć przycisk "Zgłoś nową podróż". Można dodać współuczestników, w tym dzieci – nawet jeśli rodzic sam nie podróżuje.

Na końcu wybiera się sposób kontaktu: e-mail, SMS lub oba. Jeśli dane są zapisane w Rejestrze Danych Kontaktowych, formularz uzupełni się automatycznie. Zgłoszenie można później edytować lub usunąć.

Informacje o krajach i ostrzeżenia

Odyseusz to nie tylko rejestracja podróży. W aplikacji dostępna jest sekcja z aktualnymi informacjami o krajach. Znajdziemy tam między innymi:

poziomy zagrożeń (również regionalnie),

opis ryzyk i sytuacji lokalnej,

wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i prawa,

numery alarmowe i dane placówek konsularnych.

Dane są na bieżąco aktualizowane przez MSZ i dostępne dla wszystkich użytkowników aplikacji.

Użytkownik może obserwować wybrane kraje i dostawać powiadomienia push o zagrożeniach lub ważnych komunikatach. Warto to zrobić, bo samo zgłoszenie podróży nie gwarantuje takich alertów. Może to być szczególnie przydatne w dynamicznych sytuacjach, na przykład podczas klęsk żywiołowych czy nagłych zmian przepisów wjazdowych.

mObywatel rośnie w siłę

Dodanie Odyseusza to kolejny krok w rozwoju mObywatela. W ostatnich latach liczba użytkowników wzrosła z 5,7 do 12 milionów. Niedawno do aplikacji trafiły też cyfrowe dyplomy i legitymacja doktoranta.