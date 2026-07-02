mObywatel pilnuje Twojej podróży. Nowa funkcja może uratować skórę za granicą
Wyjazd za granicę można już zgłosić w kilka minut w aplikacji mObywatel. Nowa funkcja pozwala nie tylko zarejestrować podróż, ale też śledzić aktualne ostrzeżenia i zasady wjazdu.
Odyseusz trafia do mObywatela
Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło do aplikacji mObywatel usługę Odyseusz, znaną wcześniej z serwisów MSZ. Teraz wszystko działa w jednym miejscu i bez konieczności przeszukiwania stron internetowych. Użytkownik może zgłosić wyjazd zagraniczny – zarówno krótki urlop, jak i dłuższy pobyt.
Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Ma jednak konkretne zastosowanie: w razie zagrożeń Ministerstwo Spraw Zagranicznych może szybciej skontaktować się z Polakami przebywającymi w danym kraju.
Jak zgłosić wyjazd?
Proces zgłaszania wyjazdu jest prosty i zajmuje kilka minut. W aplikacji należy przejść do sekcji "Podróż" w "Usługach", kliknąć opcję "Odyseusz", a następnie "Twoje podróże" i nacisnąć przycisk "Zgłoś nową podróż". Można dodać współuczestników, w tym dzieci – nawet jeśli rodzic sam nie podróżuje.
Na końcu wybiera się sposób kontaktu: e-mail, SMS lub oba. Jeśli dane są zapisane w Rejestrze Danych Kontaktowych, formularz uzupełni się automatycznie. Zgłoszenie można później edytować lub usunąć.
Informacje o krajach i ostrzeżenia
Odyseusz to nie tylko rejestracja podróży. W aplikacji dostępna jest sekcja z aktualnymi informacjami o krajach. Znajdziemy tam między innymi:
- poziomy zagrożeń (również regionalnie),
- opis ryzyk i sytuacji lokalnej,
- wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i prawa,
- numery alarmowe i dane placówek konsularnych.
Dane są na bieżąco aktualizowane przez MSZ i dostępne dla wszystkich użytkowników aplikacji.
Użytkownik może obserwować wybrane kraje i dostawać powiadomienia push o zagrożeniach lub ważnych komunikatach. Warto to zrobić, bo samo zgłoszenie podróży nie gwarantuje takich alertów. Może to być szczególnie przydatne w dynamicznych sytuacjach, na przykład podczas klęsk żywiołowych czy nagłych zmian przepisów wjazdowych.
mObywatel rośnie w siłę
Dodanie Odyseusza to kolejny krok w rozwoju mObywatela. W ostatnich latach liczba użytkowników wzrosła z 5,7 do 12 milionów. Niedawno do aplikacji trafiły też cyfrowe dyplomy i legitymacja doktoranta.
Rząd zapowiada dalsze rozszerzanie funkcji. Lista planowanych usług jest publikowana online, a kolejne wdrożenia mają jeszcze bardziej zwiększyć praktyczność aplikacji w codziennym życiu.
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