Android z dużą zmianą. Teraz sam możesz wybrać
Google daje użytkownikom Androida większą kontrolę. W tym przypadku chodzi o kopie zapasowe.
Telefony z Androidem trzymają kopię zapasową naszych danych w chmurze. Dzięki temu, logując się na nowe urządzenie, mamy zachowane najważniejsze informacje, w tym kontakty oraz dane dotyczące aplikacji. Jednak teraz Google daje nam jeszcze większą kontrolę nad tym, co ma w takiej kopii się znajdować.
Kopia zapasowa Androida
Google pozwala teraz użytkownikom telefonów Pixel z Androidem 16 i 17 wybrać dokładnie, jakie aplikacje mają znajdować się w ich kopii zapasowej. Do tej pory trafiały tam wszystkie. Teraz użytkownicy mają wybór.
Domyślnie włączona jest kopia zapasowa dla wszystkich obsługiwanych aplikacji. Jednak przy każdej z nich znajduje się przełącznik, którym można wyłączyć daną apkę z backupu. Co ważne, odznaczenie danej pozycji sprawia, że jej kopia zapasowa zostaje też automatycznie usunięta z chmury i brak dalszej synchronizacji w przyszłości.
Nowość znajduje się w ustawieniach w zakładce "konta i kopia zapasowa -> kopia zapasowa na koncie Google -> inne dane na urządzeniu". Na razie dostępna jest tylko dla użytkowników Pixeli z Androidem 16 i 17 oraz Usługami Google Play w wersji co najmniej 26.24.