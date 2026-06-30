Android z dużą zmianą. Teraz sam możesz wybrać

Telefony z Androidem trzymają kopię zapasową naszych danych w chmurze. Dzięki temu, logując się na nowe urządzenie, mamy zachowane najważniejsze informacje, w tym kontakty oraz dane dotyczące aplikacji. Jednak teraz Google daje nam jeszcze większą kontrolę nad tym, co ma w takiej kopii się znajdować.

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Kopia zapasowa Androida

Google pozwala teraz użytkownikom telefonów Pixel z Androidem 16 i 17 wybrać dokładnie, jakie aplikacje mają znajdować się w ich kopii zapasowej. Do tej pory trafiały tam wszystkie. Teraz użytkownicy mają wybór.

Domyślnie włączona jest kopia zapasowa dla wszystkich obsługiwanych aplikacji. Jednak przy każdej z nich znajduje się przełącznik, którym można wyłączyć daną apkę z backupu. Co ważne, odznaczenie danej pozycji sprawia, że jej kopia zapasowa zostaje też automatycznie usunięta z chmury i brak dalszej synchronizacji w przyszłości.