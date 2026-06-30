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Android z dużą zmianą. Teraz sam możesz wybrać

Google daje użytkownikom Androida większą kontrolę. W tym przypadku chodzi o kopie zapasowe.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:58
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Android z dużą zmianą. Teraz sam możesz wybrać
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Telefony z Androidem trzymają kopię zapasową naszych danych w chmurze. Dzięki temu, logując się na nowe urządzenie, mamy zachowane najważniejsze informacje, w tym kontakty oraz dane dotyczące aplikacji. Jednak teraz Google daje nam jeszcze większą kontrolę nad tym, co ma w takiej kopii się znajdować.

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Kopia zapasowa Androida

Google pozwala teraz użytkownikom telefonów Pixel z Androidem 16 i 17 wybrać dokładnie, jakie aplikacje mają znajdować się w ich kopii zapasowej. Do tej pory trafiały tam wszystkie. Teraz użytkownicy mają wybór.

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Domyślnie włączona jest kopia zapasowa dla wszystkich obsługiwanych aplikacji. Jednak przy każdej z nich znajduje się przełącznik, którym można wyłączyć daną apkę z backupu. Co ważne, odznaczenie danej pozycji sprawia, że jej kopia zapasowa zostaje też automatycznie usunięta z chmury i brak dalszej synchronizacji w przyszłości.

Nowość znajduje się w ustawieniach w zakładce "konta i kopia zapasowa -> kopia zapasowa na koncie Google -> inne dane na urządzeniu". Na razie dostępna jest tylko dla użytkowników Pixeli z Androidem 16 i 17 oraz Usługami Google Play w wersji co najmniej 26.24.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: 9to5Google