mObywatel z batem na cwaniaków. Uchroni cię przed surową karą

Nowa usługa Sprawdź OC pozwoli w kilka chwil ustalić bezpośrednio w aplikacji, czy dany pojazd ma aktualną polisę OC – po wpisaniu numeru polisy, numeru VIN lub numeru rejestracyjnego pojazdu. Dzięki temu użytkownik dowie się, czy OC pojazdu jest ważne w wybranym dniu, będzie też mógł zobaczyć szczegółowe informacje o polisie danego auta. W razie kolizji drogowej, po sprawdzeniu danych można szybko przejść do zgłoszenia szkody lub skorzystać z usługi mStłuczka w aplikacji mObywatel.

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Nowa funkcja przyda się także podczas zakupu auta. Choć OC nie jest niezbędnym warunkiem zawarcia transakcji, jego brak to dodatkowe komplikacje dla nowego właściciela, szczególnie wtedy, gdy będzie chciał wracać autem na kołach. Bez ubezpieczenia nie będzie to możliwe – brak OC grozi karą w wysokości nawet 9610 zł dla samochodu osobowego i 14 420 zł dla ciężarowego. Nieuczciwy sprzedawca może próbować ukryć fakt braku ubezpieczenia, narażając nabywcę na surowe konsekwencje.

Jak skorzystać z nowego narzędzia? Wystarczy zalogować się do mObywatela, wybrać Usługi z dolnego menu, potem Sprawdź OC. Teraz należy wprowadzić jeden z trzech sposobów sprawdzenia informacji:

numer rejestracyjny pojazdu, numer VIN pojazdu, lub numer polisy.

Po wpisaniu jednego z nich i wybraniu dnia, dla którego chce się sprawdzić ważność polisy, na ekranie telefonu pojawią się szczegółowe informacje takie jak: numer rejestracyjny pojazdu, model i marka pojazdu, a także informacje na temat ubezpieczyciela. Dane w usłudze pochodzą z pewnego źródła, czyli z bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).