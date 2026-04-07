Motorola wprowadza do Polski masę nowości. Oto ich ceny

Motorola Edge 70 Fusion w kilku wersjach

Najważniejszą nowością jest Motorola Edge 70 Fusion, zaprezentowana podczas targów MWC 2026 w Barcelonie. Producent przygotował specjalny zestaw FIFA World Cup 26 Collection z pamięcią 8/256 GB i baterią 5200 mAh. W pudełku znajdują się dodatkowo słuchawki Moto Buds Bass. Cena tego zestawu wynosi 2499 zł. Będzie go można kupić w sieci Media Expert oraz w warszawskim Showroomie Lenovo i Motorola.

Standardowa wersja Edge 70 Fusion ma większą baterię o pojemności 7000 mAh. Model z pamięcią 12/256 GB kosztuje 2299 zł. Jest dostępny w kolorach grafitowym, zielonym, fioletowym i błękitnym. Sprzedaż prowadzą sieci: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola, Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo oraz oficjalny sklep Allegro. Smartfon trafił też do ofert operatorów Play, T-Mobile i Orange. Wersja 8/256 GB z baterią 7000 mAh kosztuje 1999 zł i jest dostępna w Showroomie oraz u operatorów T-Mobile i Orange.

Premiera czterech modeli z serii Moto G

Do sprzedaży trafiają także tańsze modele z popularnej serii Moto G. Motorola Moto G77 dostępna będzie w trzech wariantach pamięci. Wersja 8/128 GB kosztuje 1399 zł (Plus, T-Mobile), wariant 8/256 GB wyceniono na 1599 zł (RTV Euro AGD, Action, Showroom, Orange, Play), a najmocniejsza edycja 12/256 GB kosztuje 1899 zł i będzie dostępna w szerokiej sieci sklepów detalicznych, w tym RTV Euro AGD, Media Expert i X-kom. Do wyboru kolory morski i ciemnobrązowy.

Kolejnym modelem jest Motorola Moto G67 w kolorach szarym i oliwkowym. Ceny zaczynają się od 1199 zł za wersję 4/128 GB. Model 8/128 GB kosztuje 1299 zł, a 8/256 GB wyceniono na 1499 zł. Urządzenia te można znaleźć u większości dużych sprzedawców elektroniki oraz u operatorów Play i T-Mobile.

Listę smartfonów zamykają modele Moto G17 oraz Moto G17 Power w kolorach stalowym i niebieskim. Podstawowa Motorola Moto G17 kosztuje 999 zł (4/128 GB) lub 1099 zł (8/128 GB). Model Moto G17 Power wyróżnia się baterią 6000 mAh i pamięcią 8/256 GB w cenie 1299 zł. Ten ostatni wariant u operatorów dostępny jest wyłącznie w sieci Play.

Głośnik Bose i słuchawki z kryształami Swarovskiego

Motorola rozszerza również ofertę akcesoriów. Nowością jest głośnik Bluetooth Moto Sound Flow z technologią Sound by Bose. Kosztuje on 799 zł i występuje w kolorze czarnym oraz brązowym. Do kupienia będzie w sklepach x-kom, Neonet, eLenovo oraz w warszawskim Showroomie.

Dla miłośników muzyki przygotowano trzy modele słuchawek. Najwyższy model Moto Buds 2 Plus kosztuje 599 zł. Dostępna jest także luksusowa edycja z kryształami Swarovski w cenie 899 zł. Tańsze propozycje to Moto Buds 2 za 299 zł oraz Moto Buds Bass za 199 zł. Słuchawki trafią do ofert operatorów Plus i T-Mobile oraz do większości sklepów z elektroniką.

Lokalizator Moto Tag drugiej generacji

Ostatnią nowością jest lokalizator Moto Tag 2. Urządzenie pomaga odnajdywać zagubione przedmioty i jest dostępne w kolorze pomarańczowym oraz jasnobrązowym. Pojedyncza sztuka kosztuje 149 zł. Producent oferuje także zestaw czterech lokalizatorów w cenie 499 zł.

Akcesorium to będzie można nabyć w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Komputronik, Neonet oraz u operatora Plus.