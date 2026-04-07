Motorola wprowadza do Polski masę nowości. Oto ich ceny

Motorola ogłosiła wprowadzenie szerokiej gamy nowych urządzeń na polski rynek. Od 7 kwietnia w sklepach zaczną pojawiać się nowe smartfony, akcesoria muzyczne oraz lokalizatory.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:41
1
Motorola Edge 70 Fusion w kilku wersjach

Najważniejszą nowością jest Motorola Edge 70 Fusion, zaprezentowana podczas targów MWC 2026 w Barcelonie. Producent przygotował specjalny zestaw FIFA World Cup 26 Collection z pamięcią 8/256 GB i baterią 5200 mAh. W pudełku znajdują się dodatkowo słuchawki Moto Buds Bass. Cena tego zestawu wynosi 2499 zł. Będzie go można kupić w sieci Media Expert oraz w warszawskim Showroomie Lenovo i Motorola.

Standardowa wersja Edge 70 Fusion ma większą baterię o pojemności 7000 mAh. Model z pamięcią 12/256 GB kosztuje 2299 zł. Jest dostępny w kolorach grafitowym, zielonym, fioletowym i błękitnym. Sprzedaż prowadzą sieci: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola, Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo oraz oficjalny sklep Allegro. Smartfon trafił też do ofert operatorów Play, T-Mobile i Orange. Wersja 8/256 GB z baterią 7000 mAh kosztuje 1999 zł i jest dostępna w Showroomie oraz u operatorów T-Mobile i Orange.

Motorola Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70 Fusion

Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.5 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 7000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Motorola Edge 70 Fusion 12/256 GB
2299,00 zł

Premiera czterech modeli z serii Moto G

Do sprzedaży trafiają także tańsze modele z popularnej serii Moto G. Motorola Moto G77 dostępna będzie w trzech wariantach pamięci. Wersja 8/128 GB kosztuje 1399 zł (Plus, T-Mobile), wariant 8/256 GB wyceniono na 1599 zł (RTV Euro AGD, Action, Showroom, Orange, Play), a najmocniejsza edycja 12/256 GB kosztuje 1899 zł i będzie dostępna w szerokiej sieci sklepów detalicznych, w tym RTV Euro AGD, Media Expert i X-kom. Do wyboru kolory morski i ciemnobrązowy.

Motorola Moto G77 5G

Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.5 GHz
Aparat 108 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Kolejnym modelem jest Motorola Moto G67 w kolorach szarym i oliwkowym. Ceny zaczynają się od 1199 zł za wersję 4/128 GB. Model 8/128 GB kosztuje 1299 zł, a 8/256 GB wyceniono na 1499 zł. Urządzenia te można znaleźć u większości dużych sprzedawców elektroniki oraz u operatorów Play i T-Mobile.

Motorola Moto G67 5G

Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Motorola Moto G67 5G 8/256 GB
1499,99 zł

Listę smartfonów zamykają modele Moto G17 oraz Moto G17 Power w kolorach stalowym i niebieskim. Podstawowa Motorola Moto G17 kosztuje 999 zł (4/128 GB) lub 1099 zł (8/128 GB). Model Moto G17 Power wyróżnia się baterią 6000 mAh i pamięcią 8/256 GB w cenie 1299 zł. Ten ostatni wariant u operatorów dostępny jest wyłącznie w sieci Play.

Motorola Moto G17

Ekran 6.72" IPS LCD
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 128 GB
Motorola Moto G17 8/128 GB
1099,99 zł

Motorola Moto G17 Power

Ekran 6.72" IPS LCD
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Motorola Moto G17 Power 8/256 GB
1299,99 zł

Głośnik Bose i słuchawki z kryształami Swarovskiego

Motorola rozszerza również ofertę akcesoriów. Nowością jest głośnik Bluetooth Moto Sound Flow z technologią Sound by Bose. Kosztuje on 799 zł i występuje w kolorze czarnym oraz brązowym. Do kupienia będzie w sklepach x-kom, Neonet, eLenovo oraz w warszawskim Showroomie.

Dla miłośników muzyki przygotowano trzy modele słuchawek. Najwyższy model Moto Buds 2 Plus kosztuje 599 zł. Dostępna jest także luksusowa edycja z kryształami Swarovski w cenie 899 zł. Tańsze propozycje to Moto Buds 2 za 299 zł oraz Moto Buds Bass za 199 zł. Słuchawki trafią do ofert operatorów Plus i T-Mobile oraz do większości sklepów z elektroniką.

Lokalizator Moto Tag drugiej generacji

Ostatnią nowością jest lokalizator Moto Tag 2. Urządzenie pomaga odnajdywać zagubione przedmioty i jest dostępne w kolorze pomarańczowym oraz jasnobrązowym. Pojedyncza sztuka kosztuje 149 zł. Producent oferuje także zestaw czterech lokalizatorów w cenie 499 zł.

Akcesorium to będzie można nabyć w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Komputronik, Neonet oraz u operatora Plus.

Podobnie jak w przypadku smartfonów, dostępność towaru u poszczególnych partnerów może się różnić w pierwszych dniach po 7 kwietnia 2026 roku.

Źródła zdjęć: Motorola
Źródła tekstu: Motorola