Elektryk nie dojechał? Bezprecedensowy wyrok sądu

Sprawa dotyczyła samochodu elektrycznego Peugeot e-2008 GT. Ten, według danych producenta, powinien na jednym ładowaniu przejechać od 332 do 341 km (według standardu WLTP). Problem w tym, że "nie dojeżdżał".

Dalsza część tekstu pod wideo

Zasięg elektryka a sąd

Kierowca zauważył, że jego Peugeot e-2008 GT nie osiąga takiego zasięgu, jak deklaruje producent. Pomimo jazdy w korzystnych warunkach, w tym w mieście, gdzie możliwe jest częste odzyskiwanie energii, samochód dobijał do zaledwie połowy dystansu podawanego w broszurach. Nie pomagały wizyty w autoryzowanym serwisie, który nie znalazł żadnej usterki.

Klient chciał w związku z tym zwrócić samochód, ale producent się na to nie zgodził. Sprawa trafiła do niemieckiego sądu, który poprosił o decyzję biegłego. Ten potwierdził, że zasięg jest niższy niż deklaracje Peugeota. Różnica nie była aż tak drastyczna, jak twierdził klient, ale wynosiła 18 proc. Rzeczywisty zasięg wynosił około 281 km.