Wielkie zmiany na nadgarstku. Znamy sekrety Galaxy Watch9 i Watch Ultra 2

Koniec z układami Exynos

Tegoroczne zegarki Samsunga przyniosą ogromną zmianę w zastosowanych podzespołach. Najnowszy przeciek potwierdza, że Koreańczycy całkowicie rezygnują ze swoich autorskich procesorów. Pod obudową Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra 2 znajdzie się najnowszy układ firmy Qualcomm, Snapdragon Wear Elite.

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To nowoczesny procesor wykonany w 3-nanometrowym procesie technologicznym. Przejście na rozwiązanie firmy Qualcomm ma zagwarantować lepszą wydajność i mniejsze zużycie energii. Układ ten zapewni również szybsze ładowanie oraz obsłuży zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu.

Potężna bateria i lepszy zasięg

Prawdziwym hitem nadchodzącego wydarzenia Galaxy Unpacked będzie model Galaxy Watch Ultra 2. Zegarek otrzyma tytanową obudowę oraz "gigantyczny" akumulator o pojemności 800 mAh. To skok aż o 35% względem poprzedniej generacji. W połączeniu z nowym procesorem może to oznaczać, że model Ultra wytrzyma na jednym ładowaniu nawet prawie tydzień.

W przypadku podstawowego Galaxy Watch9, zmiany w akumulatorach są tylko kosmetyczne. Mniejsza wersja z kopertą 40 mm zachowa baterię 325 mAh, dobrze znaną z zeszłorocznego modelu. Wariant 44 mm zyska natomiast symboliczne 10 mAh, co przekłada się na pojemność 445 mAh. Znacznie ciekawiej zapowiadają się ulepszenia modułów łączności. Nowe zegarki otrzymają Bluetooth 6.0 oraz dwuzakresowe Wi-Fi. Zapewni to stabilniejsze i szybsze połączenie ze smartfonem oraz słuchawkami bezprzewodowymi.

Ceny mogą rozczarować

Nowe podzespoły i lepsze materiały mogą się niestety przełożyć na wyższe koszty zakupu. Z wiarygodnych źródeł dowiadujemy się, że Samsung zamierza podnieść ceny swoich urządzeń. Podstawowy Galaxy Watch9 40 mm ma kosztować w Europie 409 euro (ok. 1770 zł), a za wariant 44 mm klienci zapłacą 439 euro (ok. 1900 zł).

Największy szok cenowy dotyczy jednak sztandarowego modelu. Cenę Galaxy Watch Ultra 2 ustalono rzekomo na aż 749 euro (ok. 3240 zł). Wielu fanów koreańskiej marki już teraz wyraża spore niezadowolenie z tak drastycznych podwyżek.

Analitycy zauważają, że wysokie ceny mogą napędzić sprzedaż bezpośredniej konkurencji. Smartwatche Apple'a już w pierwszym kwartale 2026 roku zanotowały mocne wyniki, a drogie nowości Samsunga mogą jeszcze bardziej umocnić pozycję giganta z Cupertino.