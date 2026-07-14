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Wyglądają jak luksusowa biżuteria. Huawei FreeClip 2 S debiutują w Polsce

Do Polski właśnie trafiła nowa wersja nietypowych słuchawek firmy Huawei. Model FreeClip 2 S przyciąga wzrok odświeżonym wyglądem i błyszczącym etui. To sprzęt, który bardzo łatwo pomylić z modną biżuterią.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:03
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Wyglądają jak luksusowa biżuteria. Huawei FreeClip 2 S debiutują w Polsce
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Koniec z nudnym designem

Huawei po raz kolejny udowadnia, że elektronika użytkowa nie musi być nudna. Nowe słuchawki douszne wyróżniają się innowacyjną, otwartą konstrukcją. Zamiast wciskać je do kanału słuchowego, przypinasz je do ucha jak nausznicę. Za komfort odpowiada miękki mostek C-Bridge z silikonu oraz rdzeń ze stopu z pamięcią kształtu. Dzięki temu pchełki pewnie trzymają się ucha i nie męczą nawet po kilku godzinach słuchania muzyki czy treningu.

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Model FreeClip 2 S to wyraźna ewolucja w stronę mody. Słuchawki kupimy w dwóch kolorach: srebrnym i niebieskim. Największe wrażenie robi jednak nowe etui ładujące. Producent nadał mu kształt luksusowej puderniczki o precyzyjnie wypolerowanej powierzchni, która mocno odbija światło.

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Wyglądają jak luksusowa biżuteria. Huawei FreeClip 2 S debiutują w Polsce

Dźwięk przestrzenny i mocna bateria

Otwarta budowa nie przekreśla świetnej jakości audio. W środku grają 10,8-milimetrowe przetworniki z podwójną membraną. Sprzęt wspiera dźwięk przestrzenny, a zachowanie prywatności gwarantuje konstrukcja ograniczająca wyciekanie dźwięków na zewnątrz. Rozmowy ułatwia z kolei adaptacyjna regulacja głośności i zaawansowana technologia redukcji szumów.

Bateria to ogromny atut tego modelu. Same słuchawki grają nieprzerwanie do 9 godzin. Gdy dołożymy prąd z etui, czas pracy rośnie do imponujących 38 godzin. Jeśli zabraknie energii, wystarczy 10 minut ładowania na kolejne 3 godziny odtwarzania. Pełne ładowanie zestawu na kablu zajmuje około 60 minut, a samo etui naładujesz również bezprzewodowo.

Wygodne sterowanie i odporność

Obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna. Głośność zmieniasz, przesuwając palcem po słuchawce w górę lub w dół. Puknięcia pozwalają natomiast na szybką zmianę utworów i odbieranie połączeń. Wszystkie gesty można łatwo spersonalizować pod własne nawyki w aplikacji Huawei Audio Connect.

Słuchawki korzystają z nowoczesnego modułu Bluetooth 6.0 i bez problemu łączą się z dwoma urządzeniami naraz. Działają ze sprzętem na Androidzie, iOS oraz z nakładką EMUI. Same pchełki otrzymały certyfikat odporności IP57, a pudełko spełnia normę IP54, więc niestraszny im deszcz czy pot. Warto zaznaczyć, że pojedyncza słuchawka waży symboliczne 5,1 grama.

Wyglądają jak luksusowa biżuteria. Huawei FreeClip 2 S debiutują w Polsce

Cena w Polsce i oferta na start

Nowe słuchawki są już dostępne w Polsce. Standardowa cena modelu to 899 zł. Z okazji premiery producent odpalił jednak mocną promocję, dzięki której kupując je między 14 lipca a 16 sierpnia, zapłacisz o 100 zł mniej, czyli 799 zł. Pozostałe modele z serii staniały do 699 zł. W oficjalnym sklepie producenta znajdziesz też limitowaną edycję z markowymi zawieszkami biżuteryjnymi Les Néréides lub Wiktoria Tao.

Wyglądają jak luksusowa biżuteria. Huawei FreeClip 2 S debiutują w Polsce

Urządzenia kupisz między innymi w dużych elektromarketach oraz u czołowych operatorów sieci komórkowych. Bardzo ciekawym, dodatkowym benefitem jest roczna ochrona przed zgubieniem. Jeśli w ciągu pierwszych 12 miesięcy zgubisz jedną słuchawkę, nową sztukę dokupisz z 50-procentowym rabatem.

Słuchawki Huawei FreeClip 2 S na huawei.pl
799,00 zł
11%
899.00
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Źródła zdjęć: Huawei
Źródła tekstu: Huawei