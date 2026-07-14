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Honor Watch 6, tańszy i może lepszy od zegarków Huawei. Nowość w Polsce

Zgodnie z zapowiedziami do Polski wkracza Honor Watch 6, nieźle wyposażony smart zegarek, który rzuca wyzwanie popularnej serii Huawei Watch. Nowy model będzie dostępny już od jutra w całkiem sensownej cenie.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:08
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Honor Watch 6, tańszy i może lepszy od zegarków Huawei. Nowość w Polsce
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Honor Watch 6 to stylowy smartwatch, łączący elegancję z najnowszymi funkcjami monitorowania zdrowia i aktywności. Będzie go można kupić wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym Honorstore.pl.

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Koperta 46,5 mm, wytrzymalóść IP69 i 5 ATM

Honor Watch 6 ma kopertę o wymiarach 46,5 x 46,5 x 10,8 mm i masie 41 g, wykonaną ze stopu aluminium. Smartwatch spełnia normę odporności na pył i wodę IP69 oraz zapewnia wodoszczelność 5 ATM. Wyświetlacz Honor Watcha 6 to matryca AMOLED o średnicy 1,46 cala, która osiąga szczytową jasność na poziomie 3000 nitów. 

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Honor Watch 6, tańszy i może lepszy od zegarków Huawei. Nowość w Polsce

Honor Watch 6 oferuje ponad 120 trybów sportowych, w tym programy do biegów przełajowych, badmintona oraz piłki nożnej. Za lokalizację odpowiada dwupasmowy system pozycjonowania wykorzystujący technologię AccuTrack, poprawiającą odbiór sygnału. 

Honor Watch 6, tańszy i może lepszy od zegarków Huawei. Nowość w Polsce

Zegarek ma funkcję trenera AI, mierzy wzniesienia i dystans oraz wyświetla alerty o zboczeniu z trasy. Podczas gry w badmintona urządzenie mierzy prędkość smeczów i zlicza liczbę wymian, natomiast w piłce nożnej generuje mapy ciepła oraz trajektorii ruchu. 

Honor Watch 6, tańszy i może lepszy od zegarków Huawei. Nowość w Polsce

Urządzenie stale monitoruje tętno, poziom natlenienia krwi, stres oraz cykle snu, za co odpowiada system HONOR IntelliSense. Ciekawie zapowiada się monitorowanie trendów ciśnienia tętniczego, które odbywa się automatycznie i nieprzerwanie w tle, bez konieczności jakichkolwiek manualnych działań.

Honor Watch 6, tańszy i może lepszy od zegarków Huawei. Nowość w Polsce

Użytkownicy mają dostęp do funkcji szybkiego skanowania zdrowia generującej natychmiastową analizę wskaźników fizycznych, automatycznego raportu porannego oraz całodobowego śledzenia poziomu energii życiowej. 

Honor Watch 6, tańszy i może lepszy od zegarków Huawei. Nowość w Polsce

Smartwatch obsługuje łączność NFC, umożliwiającą płatności zbliżeniowe kartami Mastercard i Visa bezpośrednio z poziomu urządzenia. 

Honor Watch 6 jest wyposażony w baterię o pojemności 980 mAh, która w trybie oszczędzania energii pozwala na pracę do 35 dni na jednym ładowaniu. W standardowym trybie czas pracy wyniesie do 20 dni. 

Honor Watch 6, tańszy i może lepszy od zegarków Huawei. Nowość w Polsce

Oficjalna sprzedaż smartwatcha Honor Watch 6 rusza już jutro, 15 lipca. Urządzenie będzie dostępne do kupienia wyłącznie w sklepie internetowym Honorstore.pl w dwóch wariantach:

  • wersja czarna z silikonowym paskiem: 899 zł,
  • wersja brązowa ze skórzanym paskiem: 999 zł.
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telepolis
honor smartwatch smartwatch sportowy Honor Watch 6
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Honor