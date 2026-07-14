Honor Watch 6, tańszy i może lepszy od zegarków Huawei. Nowość w Polsce

Honor Watch 6 to stylowy smartwatch, łączący elegancję z najnowszymi funkcjami monitorowania zdrowia i aktywności. Będzie go można kupić wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym Honorstore.pl.

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Koperta 46,5 mm, wytrzymalóść IP69 i 5 ATM

Honor Watch 6 ma kopertę o wymiarach 46,5 x 46,5 x 10,8 mm i masie 41 g, wykonaną ze stopu aluminium. Smartwatch spełnia normę odporności na pył i wodę IP69 oraz zapewnia wodoszczelność 5 ATM. Wyświetlacz Honor Watcha 6 to matryca AMOLED o średnicy 1,46 cala, która osiąga szczytową jasność na poziomie 3000 nitów.

Honor Watch 6 oferuje ponad 120 trybów sportowych, w tym programy do biegów przełajowych, badmintona oraz piłki nożnej. Za lokalizację odpowiada dwupasmowy system pozycjonowania wykorzystujący technologię AccuTrack, poprawiającą odbiór sygnału.

Zegarek ma funkcję trenera AI, mierzy wzniesienia i dystans oraz wyświetla alerty o zboczeniu z trasy. Podczas gry w badmintona urządzenie mierzy prędkość smeczów i zlicza liczbę wymian, natomiast w piłce nożnej generuje mapy ciepła oraz trajektorii ruchu.

Urządzenie stale monitoruje tętno, poziom natlenienia krwi, stres oraz cykle snu, za co odpowiada system HONOR IntelliSense. Ciekawie zapowiada się monitorowanie trendów ciśnienia tętniczego, które odbywa się automatycznie i nieprzerwanie w tle, bez konieczności jakichkolwiek manualnych działań.

Użytkownicy mają dostęp do funkcji szybkiego skanowania zdrowia generującej natychmiastową analizę wskaźników fizycznych, automatycznego raportu porannego oraz całodobowego śledzenia poziomu energii życiowej.

Smartwatch obsługuje łączność NFC, umożliwiającą płatności zbliżeniowe kartami Mastercard i Visa bezpośrednio z poziomu urządzenia.

Honor Watch 6 jest wyposażony w baterię o pojemności 980 mAh, która w trybie oszczędzania energii pozwala na pracę do 35 dni na jednym ładowaniu. W standardowym trybie czas pracy wyniesie do 20 dni.

Oficjalna sprzedaż smartwatcha Honor Watch 6 rusza już jutro, 15 lipca. Urządzenie będzie dostępne do kupienia wyłącznie w sklepie internetowym Honorstore.pl w dwóch wariantach: