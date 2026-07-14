Każdy Polak powinien mieć tę apkę. Obywatel Bielik w Google Play i App Store

Program, który można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store, a także bezpośrednio ze strony internetowej obywatel.bielik.ai, ma stać się narzędziem do masowego zbierania danych fotograficznych i tekstowych.

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Każdy użytkownik smartfonu, przesyłając zdjęcia i opisy, dokłada własną cegiełkę do stworzenia cyfrowej pamięci kraju. Inicjatywa ta ma dać polskiej sztucznej inteligencji przysłowiowe oczy, umożliwiając precyzyjne rozpoznawanie rodzimych potraw, zabytków oraz unikalnych zwyczajów, które dotychczas stanowiły barierę nie do pokonania dla globalnych potęg technologicznych.

Lider i współtwórca projektu Obywatel Bielik, Marcin Dąbrowski, wskazuje na demokratyczny wymiar tego przedsięwzięcia. W jego ocenie premiera aplikacji to moment zwrotny, który pozwala każdemu obywatelowi – od uczniów i rodziców po seniorów oraz przedsiębiorców – stać się aktywnym współtwórcą polskiej sztucznej inteligencji. Aby pomóc w rozwoju projektu, wystarczy podczas codziennego spaceru sfotografować lokalną kapliczkę, tradycyjne danie czy historyczny zabytek, a następnie przesłać plik wraz z krótkim komentarzem. Celem inicjatywy jest stworzenie silnej społeczności, która pokaże sztucznej inteligencji Polskę z perspektywy jej mieszkańców.

Jak wyjaśniają twórcy aplikacji, potrzeba stworzenia polskiego modelu wizyjnego Bielik.AI wynika z ograniczeń, z którymi wciąż mierzą się globalne rozwiązania. Przykładowo: popularne modele AI opisują zdjęcie klusek śląskich jako obraz francuskich makaroników lub przygotowanych do pieczenia pączków. Kadr z filmu „Seksmisja” interpretują jako scenę z radzieckiego filmu „Solaris”, a Fontannę Neptuna z gdańskiego Długiego Targu „widzą” jako pomnik w Bolonii. Takich pomyłek i nieścisłości jest bardzo wiele. Wynika to bezpośrednio z faktu, że wielkie modele językowe z zagranicy szkolone są głównie na zasobach anglojęzycznych.

Cel: minimum milion zdjęć

Zgromadzenie odpowiednich danych to jednak ogromne wyzwanie logistyczne. Jeszcze przed debiutem aplikacji zaangażowani użytkownicy przesłali przez tradycyjną stronę internetową ponad 16 tys. fotografii. Twórcy projektu zaznaczają jednak, że to dopiero początek drogi. Aby model Bielik.AI mógł bezbłędnie interpretować polskie realia społeczne i kulturowe, baza musi urosnąć do przynajmniej miliona rzetelnie opisanych zdjęć. Istotna jest przy tym różnorodność – ten sam obiekt powinien być uwieczniany w różnych warunkach pogodowych oraz pod wieloma kątami. Im bogatszy zbiór danych uda się skompilować, tym skuteczniejszy będzie końcowy system, który w przyszłości znajdzie zastosowanie w biznesie, urzędach oraz codziennym życiu Polaków.

Aplikacja mobilna Obywatel Bielik została zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie uprościć proces dzielenia się informacjami. Użytkownicy mogą przesyłać zdjęcia z galerii lub robić je na bieżąco, a opisy wprowadzać ręcznie lub dyktować za pomocą wbudowanej funkcji rozpoznawania mowy. W redagowaniu i poprawie interpunkcji oraz gramatyki pomaga obecna wersja tekstowa Bielik.AI.

Program oferuje kategoryzację zdjęć w 8 obszarach tematycznych, a także elementy grywalizacji, takie jak wyzwania tygodniowe, statystyki aktywności i rankingi użytkowników.