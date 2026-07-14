Ta nowość w Spotify wszystko zmienia. Niestety, jeszcze nie dla Polaków

Narzędzie pozwala na płynną, obustronną komunikację bezpośrednio na ekranie głównym oraz w widoku odtwarzacza na urządzeniach mobilnych. Nowość całkowicie zmienia sposób zarządzania odtwarzaną muzyką, podcastami czy audiobookami.

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Rozmawiaj ze swoim Spotify

Dzięki nowej opcji „Talk to Spotify” użytkownicy serwisu mogą nie tylko kontrolować odtwarzacz za pomocą naturalnych komend, ale też precyzyjnie personalizować swoje playlisty na bieżąco. Użytkownik może na przykład poprosić o włączenie wykonawców, których jeszcze nie zna, a następnie doprecyzować polecenie, prosząc o dodanie utworów konkretnego artysty, ograniczenie wyboru wyłącznie do jego najnowszych wydań lub zmianę klimatu na bardziej energiczny. Sztuczna inteligencja reaguje również na proste polecenia, takie jak zapisanie utworu, dodanie go do kolejki czy zaobserwowanie profilu twórcy.

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Na tym jednak nie koniec. Asystent radzi sobie także jako źródło wiedzy o kulturze i historii muzyki. Podczas słuchania można zapytać go o inspiracje stojące za konkretnym albumem, datę jego wydania czy dokładny gatunek muzyczny, a w przypadku podcastów i książek mówionych – o inne dokonania danego autora.

„Talk to Spotify” potrafi też analizować historię odtworzeń, ulubione utwory i playlisty samego użytkownika, dzięki czemu odpowie na pytania o to, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy daną piosenkę lub jakie gatunki muzyczne dominowały w naszych głośnikach w ostatnim czasie.

Jeszcze nie dla Polaków i nie po polsku