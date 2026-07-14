Aplikacje

Ta nowość w Spotify wszystko zmienia. Niestety, jeszcze nie dla Polaków

Spotify wprowadza do swojej aplikacji zupełnie nową funkcję o nazwie „Talk to Spotify”, czyli zaawansowanego chatbota AI, z którym użytkownicy mogą rozmawiać za pomocą tekstu lub głosu. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:56
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Ta nowość w Spotify wszystko zmienia. Niestety, jeszcze nie dla Polaków
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Narzędzie pozwala na płynną, obustronną komunikację bezpośrednio na ekranie głównym oraz w widoku odtwarzacza na urządzeniach mobilnych. Nowość całkowicie zmienia sposób zarządzania odtwarzaną muzyką, podcastami czy audiobookami.

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Rozmawiaj ze swoim Spotify

Dzięki nowej opcji „Talk to Spotify” użytkownicy serwisu mogą nie tylko kontrolować odtwarzacz za pomocą naturalnych komend, ale też precyzyjnie personalizować swoje playlisty na bieżąco. Użytkownik może na przykład poprosić o włączenie wykonawców, których jeszcze nie zna, a następnie doprecyzować polecenie, prosząc o dodanie utworów konkretnego artysty, ograniczenie wyboru wyłącznie do jego najnowszych wydań lub zmianę klimatu na bardziej energiczny. Sztuczna inteligencja reaguje również na proste polecenia, takie jak zapisanie utworu, dodanie go do kolejki czy zaobserwowanie profilu twórcy.

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Na tym jednak nie koniec. Asystent radzi sobie także jako źródło wiedzy o kulturze i historii muzyki. Podczas słuchania można zapytać go o inspiracje stojące za konkretnym albumem, datę jego wydania czy dokładny gatunek muzyczny, a w przypadku podcastów i książek mówionych – o inne dokonania danego autora.

 „Talk to Spotify” potrafi też analizować historię odtworzeń, ulubione utwory i playlisty samego użytkownika, dzięki czemu odpowie na pytania o to, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy daną piosenkę lub jakie gatunki muzyczne dominowały w naszych głośnikach w ostatnim czasie.

Jeszcze nie dla Polaków i nie po polsku

Funkcja „Talk to Spotify” jest wdrażana stopniowo w wersji beta i trafia obecnie do pełnoletnich subskrybentów wersji Premium w USA, Irlandii oraz Szwecji. Rozwiązanie jest dostępne w języku angielskim na systemach iOS oraz Android, a twórcy platformy zaznaczają, że jako projekt testowy może nie zawsze działać idealnie, dlatego opinie użytkowników będą kluczowe dla jego dalszego rozwoju. Miejmy nadzieję, że nowa funkcja z czasem będzie dostępna także w Polsce i to w naszym języku.

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telepolis
AI spotify sztuczna inteligencja chatbot ai Talk to Spotify
Źródła zdjęć: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock
Źródła tekstu: Spotify