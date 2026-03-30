Wyciekły dane Google Pixel 11. Znamy specyfikację i wygląd

Do sieci trafiły najnowsze informacje na temat smartfonu Google Pixel 11. Poznaliśmy prawdopodobny wygląd oraz specyfikację techniczną tego urządzenia. Premiera telefonu odbędzie się latem.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:02
Znajomy wygląd i mniejsze ramki

W sieci pojawiły się rendery CAD nowego smartfonu firmy Google. Wynika z nich, że ramki wokół ekranu będą wyraźnie cieńsze niż w modelu Pixel 10. Zmianie uległa również wyspa aparatów. Tył urządzenia zachowa charakterystyczny dla Google poziomy pasek, ale według opublikowanych grafik moduł ten ma być w całości czarny. Rendery tego typu mogą jednak nie oddawać idealnie ostatecznych detali urządzenia.

Przyciski fizyczne pozostaną na swoim dawnym miejscu. Przycisk zasilania nadal będzie znajdował się na odwróconej pozycji w stosunku do większości telefonów z systemem Android. Producent stosuje ten język projektowy już trzeci rok z rzędu. Większe zmiany w budowie i obudowie mogą pojawić się dopiero w kolejnej generacji sprzętu.

Specyfikacja techniczna bez tajemnic

Nowy telefon otrzyma ekran LTPO AMOLED o przekątnej 6,3 cala. Wymiary urządzenia to 152,8 x 72 x 8,5 mm. Pixel 11 będzie więc minimalnie smuklejszy od swojego poprzednika. Pojemność akumulatora wyniesie 5000 mAh.

Sercem smartfonu zostanie nowy procesor Tensor G6. Układ ten ma mieć siedem rdzeni. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Google zrezygnuje tu z modemu firmy Samsung na rzecz nowszego MediaTeka M90. Smartfon zaoferuje 12 GB pamięci operacyjnej (RAM). Wersja podstawowa może nadal oferować 128 GB miejsca na dane, choć rynek spodziewa się przejścia na 256 GB w najtańszym wariancie. Taki ruch wykonały wcześniej firmy Samsung w serii Galaxy S26 i Apple w linii iPhone 17.

Data premiery i przewidywana cena

Oficjalna premiera telefonu odbędzie się prawdopodobnie w sierpniu 2026 roku. Wydarzenie będzie miało miejsce po debiucie składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Fold8 i Samsung Galaxy Z Fold8 Wide. Google wyprzedzi tym samym jesienną premierę nowych urządzeń firmy Apple.

Prawdopodobna cena startowa urządzenia wyniesie 799 dolarów (ok.3000 zł). Oficjalne koszty zakupu nie są jednak jeszcze ostatecznie sfinalizowane, co wynika ze zmieniających się cen komponentów. Dotyczy to szczególnie pamięci RAM, procesorów i układów pamięci flash. Producent może ustalić ostateczną kwotę nawet na tydzień przed oficjalną prezentacją.

Dla przypomnienia, Pixel 10 zadebiutował w Polsce z ceną 3949 zł za wariant 128 GB i 4399 zł za wersję 256 GB.

Google Pixel 10
0 opinii
Google Pixel 10

Google Pixel 10
0 opinii
Ekran 6.30" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor -
Aparat 48 Mpix
Bateria 4970mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Google Pixel 10
2699,00 zł

Zobacz: Google Pixel 10: jest lepszy, ale nie wszystko się udało (test)

Google Pixel 10 Pro
27 opinii
Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro
27 opinii
Ekran 6.30" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor -
Aparat 50 Mpix
Bateria 4870mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Google Pixel 10 Pro
4249,00 zł

Zobacz: Google Pixel 10 Pro – genialny, ale nie bez wad (test)

Google Pixel 10 Pro XL
3 opinii
Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL
3 opinii
Ekran 6.80" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor -
Aparat 50 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Google Pixel 10 Pro XL
4309,00 zł

Zobacz: Google Pixel 10 Pro XL zastąpił mi iPhone'a. I nie ma powrotu (opinia)

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, @OnLeaks x @AndroidHeadline
Źródła tekstu: Android Headlines