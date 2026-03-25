Tak ma wyglądać Galaxy Z Fold8 Wide. To odpowiedź Samsunga na plany Apple

Nowe proporcje obudowy

Producent z Korei Południowej planuje rozszerzyć swoją ofertę składanych smartfonów. Nowy model nosi nazwę Samsung Galaxy Z Fold8 Wide, otrzymało też wewnętrzny kod H8 oraz oznaczenie SM-F971U. Sprzęt najprawdopodobniej zadebiutuje latem, razem ze standardową wersją Folda 8. Konstrukcja nowości będzie znacznie szersza.

Obecne informacje o wyglądzie bazują na wczesnych plikach CAD. Finalne detale obudowy mogą się jeszcze zmienić. Tył smartfonu przypomina nieco skrócony model Galaxy S25 Edge. Wynika to z zastosowania pionowego, podwójnego modułu fotograficznego, który dosyć mocno wystaje poza obrys obudowy.

Flagowe podzespoły i ekrany

Smartfon otrzyma topowe elementy wyposażenia. Na pokładzie znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, a także 12 GB lub 16 GB RAM-u. Do przechowywania danych przewidziano 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej. Całość ma być zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh, z szybkim ładowaniem przewodowym 45 W i bezprzewodowym 25 W.

Wyświetlacze to kluczowy element tego sprzętu. Zewnętrzny panel ma przekątną 5,4 cala. Wewnętrzny, składany ekran mierzy 7,6 cala. Wymiary urządzenia po rozłożeniu to 123,9 x 161,4 x 4,9 mm. Złożony smartfon ma wymiary 123,9 x 82,2 x 9,8 mm. Wystający aparat pogrubia konstrukcję do 14,6 mm. Zewnętrzne ramki wokół ekranów mogą być w rzeczywistości cieńsze niż na opublikowanych grafikach.

Cena i planowana dostępność

Samsung chce bezpośrednio rywalizować z firmą Apple o wymagających użytkowników. Cena nowego urządzenia w podstawowej wersji wyniesie około 2000 dolarów (ok. 7400 zł)., czyli będzie na poziomie obecnego modelu Galaxy Z Fold7. Nadchodzący składany iPhone ma kosztować dokładnie tyle samo. Wersja Wide Samsunga celuje w osoby szukające innych proporcji ekranu. Różnica w cenie między standardowym Galaxy Z Fold8 a modelem Wide ma być marginalna.

Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Ekran 8.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej