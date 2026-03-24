Taki będzie Galaxy Z Fold8. Znamy jego wygląd i specyfikację

Znajomy wygląd i powrót rysika

Samsung nie wprowadza w tym roku radykalnych zmian w obudowie swojego składaka. Firma stawia na ostre kąty, płaskie krawędzie i wystającą na około 5,5 mm wyspę aparatów. W urządzeniu znajdziemy 8-calowy ekran wewnętrzny oraz 6,5-calowy ekran zewnętrzny. Producent ponownie nie zastosuje tu aparatu ukrytego pod ekranem, stawiając na klasyczne, bardziej dopracowane rozwiązanie.

Samsung Galaxy Z Fold8 ma być minimalnie grubszy od poprzednika. Wymiary rozłożonego urządzenia to 158,4 x 143,2 x 4,5 mm. Po złożeniu telefon mierzy 158,4 x 72,8 x 9 mm. Niewielki wzrost grubości podobno może wynikać z planowanego przywrócenia obsługi rysika S Pen. W poprzedniej generacji zrezygnowano z tego elementu w celu odchudzenia konstrukcji. Niektóre źródła podają jednak, że rysik wróci, ale w nowej, szerokiej wersji Folda.

Większa bateria i nowszy procesor

Ważną zmianą jest zastosowanie akumulatora o pojemności 5000 mAh. To pierwsza zmiana tego parametru od czasu debiutu modelu Galaxy Z Fold3, gdy baterię pomniejszono do 4400 mAh, czyli o 100 mAh w stosunku do wcześniejszego modelu. Użytkownicy mają otrzymać również szybsze ładowanie przewodowe o mocy 45 W. Urządzenie będzie również obsługiwać ładowanie bezprzewodowe.

Sercem smartfonu będzie układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Klienci będą mieli do wyboru warianty z 12 GB lub 16 GB RAM-u. Na dane przeznaczono pamięć o pojemności 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Ulepszenia w aparatach

Jeśli chodzi o zaplecze fotograficzne, będzie ono bardzo zbliżone do tego z Samsunga Galaxy Z Fold7. Z tyłu znajdą się trzy aparaty, w tym główny o rozdzielczości 200 Mpix oraz teleobiektyw 10 Mpix z powiększeniem optycznym 3x. Zmienić ma się za to aparat ultraszerokokątny, którego rozdzielczość urośnie z 12 Mpix do 50 Mpix.

Premiera i możliwa cena

Premiera Samsunga Galaxy Z Fold8 zaplanowana jest na lato 2026 roku. Wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked może się odbyć w sierpniu, choć data lipcowa również nie jest wykluczona.

Według nieoficjalnych doniesień, tegoroczne ceny powinny być podobne do tych z 2025 roku. Samsung Galaxy Z Fold7 debiutował w Polsce z ceną 8799 zł za wariant 12/256 GB, 9299 zł za 12/512 GB oraz 10599 zł za wersję z 16 GB RAM-u i 1 TB przestrzeni na dane.

Jak w rzeczywistości będzie w tym roku z modelem Galaxy Z Fold8, dowiemy się latem.