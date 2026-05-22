Szukasz smartfonu na lata do 1000 zł? Ta promocja jest dla Ciebie

Motorola Edge 60 Fusion to jeden z ciekawszych średniaków na rynku. Tak naprawdę do flagowca brakuje mu jedynie lepszego aparatu i wyższych wyników w testach syntetycznych. Różnica jest jednak taka, że w cenie flagowca takich kupisz sobie kilka. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:01
Tym razem nie skupię się na polecaniu produktu z konkretnego sklepu, ponieważ promocja ta jest obecna w kilku z nich, więc najuczciwiej będzie dać Wam szerszy wybór. Otóż w jej ramach cena tego naprawdę świetnego smartfonu spadła do poziomu 999 zł za wariant z 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. 

Motorola Edge 60 Fusion, czyli najlepszy zakup do 1000 zł

Co ma ona do zaoferowania? Zaskakująco dużo. Zacznijmy od ekranu: jest to 6,67-calowa matryca P-OLED o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli, który wyświetla obraz z częstotliwością do 120 Hz i oferuje jasność w piku na poziomie 4500 nitów. 

Jego sercem jest 8-rdzeniowy układ MediaTek Dimensity 7300, który został wykonany przez TSMC w procesie 4 nm. Wspiera go wspominane 8 GB RAM, a pamięć masowa 256 GB to kość UFS 2.2. Jeśli chodzi o aparat, to jest to 50 Mpix jednostka z optyczną stabilizacją obrazu.

Znajdziemy tu także wsparcie dla płatności NFC, eSIM, oraz odporność na kurz i wodę w ramach normy IP68/IP69. Upadki z 1,2 metra również ma znosić, chociaż pamiętajmy, że jak ktoś ma pecha, to i z kilku centymetrów ekran rozbije. Mamy tu także szybkie ładowanie 68 W i baterię 5200 mAh. A wszystko to za jedyne 999 zł

