Szukasz smartfonu na lata do 1000 zł? Ta promocja jest dla Ciebie

Tym razem nie skupię się na polecaniu produktu z konkretnego sklepu, ponieważ promocja ta jest obecna w kilku z nich, więc najuczciwiej będzie dać Wam szerszy wybór. Otóż w jej ramach cena tego naprawdę świetnego smartfonu spadła do poziomu 999 zł za wariant z 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane.

Motorola Edge 60 Fusion, czyli najlepszy zakup do 1000 zł

Co ma ona do zaoferowania? Zaskakująco dużo. Zacznijmy od ekranu: jest to 6,67-calowa matryca P-OLED o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli, który wyświetla obraz z częstotliwością do 120 Hz i oferuje jasność w piku na poziomie 4500 nitów.

Jego sercem jest 8-rdzeniowy układ MediaTek Dimensity 7300, który został wykonany przez TSMC w procesie 4 nm. Wspiera go wspominane 8 GB RAM, a pamięć masowa 256 GB to kość UFS 2.2. Jeśli chodzi o aparat, to jest to 50 Mpix jednostka z optyczną stabilizacją obrazu.