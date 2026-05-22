Realme 16T 5G wytrzyma 3 dni na baterii. Smartfon ma też inne zalety
Realme powiększa serię 16 o kolejny telefon. Na rynek trafia właśnie model Realme 16T 5G. Urządzenie otrzymało ogniwo zasilające o pojemności 8000 mAh.
Bateria i funkcje ładowania
Nowy smartfon to czwarty przedstawiciel linii Realme 16. W specyfikacji umieszczono akumulator o pojemności 8000 mAh. Producent deklaruje czas pracy do 3 dni na jednym ładowaniu. Żywotność tego ogniwa szacowana jest na 7 lat.
Bateria obsługuje przewodowe ładowanie o mocy 45 W. Smartfon oferuje również ładowanie zwrotne o mocy 15 W. Dzięki temu Realme 16T pełni funkcję powerbanka. Telefon wspiera także technologię bezpośredniego zasilania układu z pominięciem baterii.
Wyświetlacz i obudowa
Na froncie urządzenia znajduje się ekran LCD o przekątnej 6,8 cala. Wyświetla on obraz w rozdzielczości HD+ i odświeża go z częstotliwością 144 Hz. Szczytowa jasność panelu dociera do 1200 nitów. W centralnej części ekranu umieszczono otwór na przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix.
Czytnik linii papilarnych zintegrowano z przyciskiem zasilania na prawej krawędzi obudowy. Konstrukcja smartfonu została przystosowana do trudnych warunków. Urządzenie przeszło testy militarne MIL-STD-810H, spełnia również normy szczelności IP66, IP68, IP69, IP69K oraz IP69 Pro.
Procesor i aparat fotograficzny
Sercem Realme 16T 5G jest ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 6300. Za generowanie grafiki odpowiada chip ARM Mali-G57 MC2. Procesor współpracuje z maksymalnie 8 GB pamięci RAM. Temperaturę podzespołów obniża komora parowa o powierzchni 5300 milimetrów kwadratowych. Telefon działa pod kontrolą nakładki Realme UI 7.0, bazującej na systemie Android 16 Użytkownicy mogą rozszerzyć pamięć na dane kartą microSD o pojemności do 2 TB.
Na tylnym panelu znajduje się moduł fotograficzny z lustrem do selfie oraz doświetleniem Aura Flash. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix. Producent zastosował sensor Sony IMX852. Moduł główny współpracuje z aparatem monochromatycznym 2 Mpix. Oprogramowanie fotograficzne wykorzystuje sztuczną inteligencję. Narzędzie AI Portrait Glow analizuje światło w kadrze. Nakłada ono cyfrowe efekty oświetlenia studyjnego, naturalnego lub konturowego. Technologia LumaColor IMAGE dba o zachowanie naturalnych odcieni skóry.
Dostępność i cena
Realme 16T 5G trafi do sprzedaży w Indiach 27 maja tego roku. Klienci mają do wyboru trzy wersje pamięciowe. Wariant 6/128 GB kosztuje 50999 rupii (1947 zł), wersja 8/128 GB to wydatek rzędu 55999 rupii (2137 zł), a model z pamięcią 8/256 GB wyceniono na 62999 rupii (2404 zł). W przedsprzedaży ceny są sporo niższe i wynoszą odpowiednio 29999 rupii (1145 zł), 31999 rupii (1221 zł) oraz 34999 rupii (1336 zł).
Telefon występuje w trzech kolorach. Klienci mogą kupić wersję Starlight Black (czarną), Starlight Red (czerwoną) oraz Aurora Green (zieloną). Model czerwony jest dostępny wyłącznie na rynku indyjskim. Tylko wariant zielony oferuje specjalne wzornictwo tylnego panelu pod nazwą Gleaming Wings Design.