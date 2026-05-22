Realme 16T 5G wytrzyma 3 dni na baterii. Smartfon ma też inne zalety

Bateria i funkcje ładowania

Nowy smartfon to czwarty przedstawiciel linii Realme 16. W specyfikacji umieszczono akumulator o pojemności 8000 mAh. Producent deklaruje czas pracy do 3 dni na jednym ładowaniu. Żywotność tego ogniwa szacowana jest na 7 lat.

Bateria obsługuje przewodowe ładowanie o mocy 45 W. Smartfon oferuje również ładowanie zwrotne o mocy 15 W. Dzięki temu Realme 16T pełni funkcję powerbanka. Telefon wspiera także technologię bezpośredniego zasilania układu z pominięciem baterii.

Wyświetlacz i obudowa

Na froncie urządzenia znajduje się ekran LCD o przekątnej 6,8 cala. Wyświetla on obraz w rozdzielczości HD+ i odświeża go z częstotliwością 144 Hz. Szczytowa jasność panelu dociera do 1200 nitów. W centralnej części ekranu umieszczono otwór na przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix.

Czytnik linii papilarnych zintegrowano z przyciskiem zasilania na prawej krawędzi obudowy. Konstrukcja smartfonu została przystosowana do trudnych warunków. Urządzenie przeszło testy militarne MIL-STD-810H, spełnia również normy szczelności IP66, IP68, IP69, IP69K oraz IP69 Pro.

Procesor i aparat fotograficzny

Sercem Realme 16T 5G jest ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 6300. Za generowanie grafiki odpowiada chip ARM Mali-G57 MC2. Procesor współpracuje z maksymalnie 8 GB pamięci RAM. Temperaturę podzespołów obniża komora parowa o powierzchni 5300 milimetrów kwadratowych. Telefon działa pod kontrolą nakładki Realme UI 7.0, bazującej na systemie Android 16 Użytkownicy mogą rozszerzyć pamięć na dane kartą microSD o pojemności do 2 TB.

Na tylnym panelu znajduje się moduł fotograficzny z lustrem do selfie oraz doświetleniem Aura Flash. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix. Producent zastosował sensor Sony IMX852. Moduł główny współpracuje z aparatem monochromatycznym 2 Mpix. Oprogramowanie fotograficzne wykorzystuje sztuczną inteligencję. Narzędzie AI Portrait Glow analizuje światło w kadrze. Nakłada ono cyfrowe efekty oświetlenia studyjnego, naturalnego lub konturowego. Technologia LumaColor IMAGE dba o zachowanie naturalnych odcieni skóry.

Dostępność i cena

Realme 16T 5G trafi do sprzedaży w Indiach 27 maja tego roku. Klienci mają do wyboru trzy wersje pamięciowe. Wariant 6/128 GB kosztuje 50999 rupii (1947 zł), wersja 8/128 GB to wydatek rzędu 55999 rupii (2137 zł), a model z pamięcią 8/256 GB wyceniono na 62999 rupii (2404 zł). W przedsprzedaży ceny są sporo niższe i wynoszą odpowiednio 29999 rupii (1145 zł), 31999 rupii (1221 zł) oraz 34999 rupii (1336 zł).