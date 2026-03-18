Nowa polska aplikacja już na rynku. Pobierzesz za darmo

Serwis Meczyki.pl udostępnił użytkownikom długo zapowiadaną aplikację mobilną. Sprawdzamy, co ma do zaoferowania.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Meczyki.pl to dzisiaj jeden z najpopularniejszych i najbardziej opiniotwórczych serwisów sportowych w Polsce. Jednak w ofercie brakowało do tej pory aplikacji mobilnej. To właśnie się zmieniło. Użytkownicy Androida już mogą ją pobierać, a my sprawdzamy, co ma do zaoferowania.

Nowa aplikacja Meczyki.pl

Aplikacja Meczyki.pl to propozycja dla osób, które chcą być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w świecie piłki nożnej. Każdy użytkownik może wybrać swoje ulubione zespoły, które chce śledzić na bieżąco.

Dzięki temu, jeśli się na to zgodzicie, będzie dostawać powiadomienia nie tylko z aktualnymi wynikami meczów, ale też najważniejszymi informacjami. W moim przypadku padło na Barcelonę, której fanem jestem od czasów holenderskich z Kluivertem, braciami De Boer i Philipem Cocu w składzie oraz oczywiście reprezentację Polski.

Poza tym najważniejsze informacje na temat śledzonych zespół wyświetlają się na górze aplikacji, na wzór Stories na Instagramie. To bardzo wygodne rozwiązanie, bo pozwala szybko zorientować się w najważniejszych informacjach. Oprócz tego mamy też zakładkę Pilne oraz Polecane.

Oczywiście w aplikacji nie brakuje też wyników na żywo. W nich możemy sprawdzić nie tylko aktualny rezultat, ale też składy zespołów, aktualne statystyki, a nawet zobaczyć skróty z oficjalnym kanałów, w których są one dostępne. Wszystko wygodnie w jednym miejscu. Wreszcie ostatnia zakładka to newsy, czyli po prostu najważniejsze informacje z serwisu Meczyki.pl.

Aplikacja jest bardzo prosta, ładna, a jednocześnie funkcjonalna. Oferuje wszystko to, co powinno interesować fanów piłki nożnej. Sam do tej pory korzystałem z SofaScore, ale już wiem, że Meczyki.pl stanie się moim nowym, pierwszym wyborem. Już teraz możecie ją pobierać z Google Play.

Meczyki.pl i Telepolis.pl są częścią OV Grupy.

