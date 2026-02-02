Bezpieczeństwo

Taka aktualizacja aplikacji, zaskutkuje blokadą telefonu. To chwila

Okazuje się, że oszuści opracowali nową metodę, na którą nabierają się posiadacze mobilnej aplikacji bankowej. I wcale tu nie chodzi o konkretny bank, ale o samą czynność aktualizacji aplikacji.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:14
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Taka aktualizacja aplikacji, zaskutkuje blokadą telefonu. To chwila

Prośba o aktualizację aplikacji brzmi dość wiarygodnie

Świętokrzyska Policja otrzymała zgłoszenie, które obnażyło nową metodę stosowaną przez oszustów. Mieszkaniec gminy Michałów, chwilę nieuwagi przypłacił ogromną stratą finansową. A chciał tylko zaktualizować aplikację swojego banku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak relacjonują funkcjonariusze, do poszkodowanego zadzwonił człowiek podający się za pracownika banku. Poinformował on mężczyznę, że aby dalsze korzystanie z aplikacji mobilnej banku było możliwe, niezbędna jest jej aktualizacja. Czynność ta zajmie mu dosłownie kilka minut, a dzięki temu zapewni on sobie bezpieczeństwo korzystania z konta w konkretnym banku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon VIVO X300 5G 16/512GB 6.31" 120Hz Różowy
Smartfon VIVO X300 5G 16/512GB 6.31" 120Hz Różowy
0 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699 zł
Smartfon VIVO X200 FE 5G 12/512GB 6.31" 120Hz Niebieski
Smartfon VIVO X200 FE 5G 12/512GB 6.31" 120Hz Niebieski
0 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Smartfon VIVO V60 Lite 5G 8/256GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon VIVO V60 Lite 5G 8/256GB 6.77" 120Hz Czarny
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Advertisement

Dosłownie chwila na reakcję

Mężczyzna dokonał aktualizacji, w taki sposób, jaki poprosił rozmówca i jego telefon został na jakiś czas zablokowany. Okazało się, że w tym czasie, przestępcy wyprowadzili z jego konta za pomocą przelewów kwotę ponad 80 tysięcy złotych.

Policja uczula na tego typu prośby komunikowane przez telefon i przestrzega, żeby nie klikać w żadne przesłane za pomocą wiadomości SMS-owych linki, szczególnie jeśli pochodzą one od osoby dla nas nieznajomej. Warto zawsze dokonać weryfikacji rozmówcy, czy faktycznie jest on pracownikiem banku (coraz więcej banków ma taką możliwość w aplikacji), a w razie wątpliwości rozłączyć się natychmiast. Warto zawsze samodzielnie zadzwonić do banku i upewnić się czy wskazywane działania faktycznie są konieczne i zalecane przez bank. 

Image
telepolis
internetowe oszustwo oszustwo telefoniczne oszustwo na bank telefon oszustwo
Zródła zdjęć: Graphic and Photo Stocker / Shutterstock
Źródła tekstu: radiokielce.pl