Wiadomości

Rząd narzuca Polakom nowy przymus. Każdy zapłaci 50 zł

Milionów Polaków czeka w najbliższych latach nowy obowiązek. Każdy zapłaci z tego tytułu kwotę około 50 zł.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:06
1
W polskich mediach głośno jest ostatnio o aferach związanych ze schroniskami dla zwierząt. Okazało się, że w wielu z nich panują skandaliczne warunki, a ich właściciele zrobili sobie z tego biznes do zarabiania pieniędzy, a nie sposób na pomoc zwierzętom. To przelało czarę goryczy. W resorcie rolnictwa znalazły się pieniądze na system KROPiK. Dla milionów Polaków oznacza to niewielki, dodatkowy koszt, ale w dobrej wierze.

Powstanie system KROPiK

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazło pieniądze na Krajowy Rejestr Oznakowania Psów i Kotów, czyli w skrócie KROPiK. Łącznie, w ciągu 10 lat, ma on kosztować około 130 mln zł. Zdecydowaną większość tej kwoty, bo ponad 124 mln zł, pokryje właśnie resort rolnictwa. Pozostałe 6 mln będzie pochodziło z Ministerstwa Cyfryzacji, aby zintegrować system z aplikacją mObywatel.

Oznacza to też nowe przepisy dla milionów Polaków. Pojawi się obowiązek chipowania każdego psa oraz część kotów. Będzie ono obligatoryjne w przypadku wszystkich sprzedaży czworonogów, zwierząt przyjmowanych do schronisk oraz pupili sprowadzonych do Polski. Oznakowanie będzie należało zrobić do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Jeśli pies był już szczepiony, to w ciągu 3 lat od wprowadzenia regulacji.

Koszt czipowania poniosą właściciele psów i kotów. Ma on wynieść maksymalnie 50 zł. Niedopełnienie tego obowiązku będzie podlegało karze grzywny. Z szacunków resortu rolnictwa wynika, że w sumie Polacy wydadzą na ten obowiązek kwotę 766 mln zł. 

telepolis
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Dziennik Gazeta Prawna