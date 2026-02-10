Aplikacje

WhatsApp z nową funkcją. Nie musisz instalować, żeby porozmawiać

WhatsApp wprowadza funkcję wykonywania połączeń głosowych i wideo także w swojej wersji przeglądarkowej. Tym samym nie będziesz musiał już niczego instalować na PC.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 08:13
0
Webowe wersje komunikatorów to niezwykle rozsądne narzędzia. W końcu bez dostępu do sieci te i tak nie działają. A ograniczenie ilości programów na PC, zwłaszcza tych działających ciągle w tle, wpływa pozytywnie zarówno na baterię, jak i na wydajność urządzenia. 

WhatsApp z rozmowami głosowymi w przeglądarce

W przypadku WhatsApp mieliśmy jednak do czynienia z poważnym ograniczeniem. Otóż wersja webowa umożliwiała jedynie czaty tekstowe. Teraz jednak firma wprowadziła możliwość prowadzenia rozmów głosowych i wideo z pozycji przeglądarki, chociaż jak na razie jest ona w fazie testów. Głównym ograniczeniem jest to, że można je nawiązywać jedynie z okna istniejącego już czatu.

Co ciekawe, połączenie wideo obsługuje udostępnianie ekranu. Problemem nie jest także bezpieczeństwo. Połączenia za pośrednictwem przeglądarki są równie mocno szyfrowane, jak te wykonywanie z dedykowanej aplikacji.

Zmiana ta szczególnie powinna przypaść do gustu użytkownikom Linuksa. A to dlatego, że WhatsApp nie ma oficjalnej aplikacji na tę platformę. Warto także dodać, że nowa funkcjonalność wciąż nie jest dostępna dla każdego, a jedynie sukcesywnie wdrażana. 

