WhatsApp z nową funkcją. Nie musisz instalować, żeby porozmawiać

Webowe wersje komunikatorów to niezwykle rozsądne narzędzia. W końcu bez dostępu do sieci te i tak nie działają. A ograniczenie ilości programów na PC, zwłaszcza tych działających ciągle w tle, wpływa pozytywnie zarówno na baterię, jak i na wydajność urządzenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

WhatsApp z rozmowami głosowymi w przeglądarce

W przypadku WhatsApp mieliśmy jednak do czynienia z poważnym ograniczeniem. Otóż wersja webowa umożliwiała jedynie czaty tekstowe. Teraz jednak firma wprowadziła możliwość prowadzenia rozmów głosowych i wideo z pozycji przeglądarki, chociaż jak na razie jest ona w fazie testów. Głównym ograniczeniem jest to, że można je nawiązywać jedynie z okna istniejącego już czatu.

Co ciekawe, połączenie wideo obsługuje udostępnianie ekranu. Problemem nie jest także bezpieczeństwo. Połączenia za pośrednictwem przeglądarki są równie mocno szyfrowane, jak te wykonywanie z dedykowanej aplikacji.