Lekarstwo idealne? Zwalcza bóle bez żadnego efektu ubocznego

Jeden receptor, wielka zmiana

Od dekad pacjenci sięgają po środki przeciwbólowe, które działają, ale często kosztem zdrowia. Ibuprofen czy aspiryna tłumią ból, lecz jednocześnie hamują stany zapalne, które są potrzebne do regeneracji. Skutkiem ubocznym długotrwałego użycia bywają uszkodzenia żołądka, serca czy nerek. A co, jeśli można by zachować skuteczność, a jednocześnie pozwolić organizmowi się leczyć? Naukowcy z Nowego Jorku i Florencji twierdzą, że znaleźli odpowiedź.

Badacze z NYU Pain Research Center zidentyfikowali receptor EP2 w tzw. komórkach Schwanna jako kluczowy "przełącznik bólu". To właśnie on odpowiada za sygnały bólowe wywołane przez prostaglandynę E2, ale nie za sam stan zapalny. Blokując wyłącznie EP2, udało się w testach na myszach całkowicie wyciszyć ból, pozostawiając procesy zapalne nietknięte. Dzięki czemu nie osłabiana jest odporność – dlatego, że stany zapalne w niektórych sytuacjach są naturalną reakcją układu odpornościowego, który nam pomaga.

To odkrycie oznacza, że można oddzielić ból od zapalenia. W praktyce pacjent mógłby otrzymać lek, który uśmierza cierpienie, ale jednocześnie pozwala układowi odpornościowemu naprawiać uszkodzone tkanki. To zupełnie inna filozofia niż w przypadku klasycznych niesteroidowych leków zapalnych (NLPZ), które "wycinają" oba procesy naraz.

Korzyści są oczywiste: brak ryzyka uszkodzeń przewodu pokarmowego, mniejsze obciążenie serca i nerek, a także szybsza rekonwalescencja. Co więcej, lokalne podanie leku — np. w stawie kolanowym — mogłoby dodatkowo ograniczyć ewentualne skutki uboczne.