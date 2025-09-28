Robią zadania szybko i skutecznie? Mroczna strona AI w pracy

Dalsza część tekstu pod wideo

Duże parcie, niewielkie korzyści, sporo dodatkowej pracy

Badacze z firmy BetterUp Labs wraz z Stanford Social Media Lab zauważyli, że masowe wykorzystywanie sztucznej inteligencji w firmach prowadzi do tworzenia projektów o niskiej jakości, tak zwanego "workslop". Termin ten właśnie stworzyli eksperci z BetterUp Labs i Stanford Social Media Lab.

Czym jest ów "workslop"? Według artykułu opublikowanego w Harvard Business Review jest to praca wygenerowana przez AI, która pozornie wydaje się dobrej jakości, ale w żaden sposób nie przyczynia się do tego, aby w sensowny sposób zrobić postępy w realizacji zadań.

Tworzenie tego typu treści może stwarzać po prostu więcej dodatkowej pracy dla wszystkich zaangażowanych, a to na przykład przez niekompletność i brak kluczowych kontekstów w treściach generowanych przez AI. A to przyczynia się do tego, że angażuje się dodatkowe osoby do interpretowania, poprawiania a nawet przerabiania pracy od nowa.

Według raportu MIT NANDA z sierpnia 2025 r. aż 95 procent z przebadanych 300 firm po wdrożeniu AI nie uzyskało żadnego zwrotu inwestycji. Z kolei według ankiety (która jest nadal otwarta) badaczy z Uniwersytetu Stanforda o których jest tu mowa – aż 40 proc. pracodawców przyznało, że otrzymało "workslop" w ciągu ostatnich 30 dni.